港媒：理性看待香港旅业复苏期的低价团

对于大陆赴港低价旅行团的问题，香港媒体发表评论认为，在旅业复苏时期，应该理性看待低价团。

香港中通社星期四（3月30日）发表题为《理性看待香港旅业复苏期的平价团》的文章称，低价团的问题确实需要尽可能解决，但也无需过于放大。

文章称，每个人旅行的目的不一，低价团既然能成行，证明仍有市场。大陆并非所有城市都能自由行到香港，团签便利、经费有限，无意购买奢侈品，对米其林餐厅也无兴趣，只想观光的旅客，以低价团体验香港风情，也带动了小型旅行社生意。

文章引述香港旅游业立法会议员姚柏良的话说，来的都是客，香港不能只欢迎豪华旅行团。姚柏良说：“旅业刚开始复苏，一定会有些矛盾，要用积极的态度解决，而不是过多渲染负面信息。”

文章指出，香港近年已成立旅游业监管局，有相关监管和投诉机制，如大陆入境旅行团需登记购物行程、导游不得扣留旅客证件等；如有强迫购物的情况，当局是违法必究。旅监局也已推出多项针对性措施，绝不姑息影响旅业声誉的行为。

文章认为，在全球旅游城市中，都会面对旅游团的问题，但香港主动处理，甚至推出具体的规范，效率奇高，实属难得。地少人多、旅客疫后突增，难免会衍生相关问题。作为高度开放的城市，旅客拉动经济效益、提高就业，既是打开大门迎客，拼经济、拼发展，香港各界也需更多包容，积极解决问题，才能避免误会误解。

香港与中国大陆恢复全面通关后，沉寂多年的赴港低价旅行团又再出现，影响港人生活和大陆旅客体验。为改善社区拥挤情况，港旅监局已要求餐饮界采取旅团预约制、用膳时间最少30分钟，以及食肆须派员协助人流管制等措施。