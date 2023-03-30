阿里巴巴CEO：完成分拆业务计划 拟逐步放弃对部分主营业务控制权

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇说，在完成将业务划分为六大业务集团的计划后，阿里巴巴将考虑逐步放弃对部分主营业务的控制权。

据上海证券报报道，张勇星期四（3月30日）在分析师电话会议上说，成立六大业务集团后，阿里巴巴将更好发挥控股股东作用，从业务营运走向资产营运，各个业务集团各自形成经营实体，有了自己的董事会和治理结构，具备条件的公司将形成自己的员工持股计划，包括独立第三方融资，并在上市条件成熟时独立上市。

张勇强调，此举是为进一步释放下属各个业务和员工活力。

张勇指出，此次组织架构变革与以往最大的区别是业务的复杂度胜于以往，各业务发展阶段不同，生产关系变革的必要性也更大。此次改革后，阿里巴巴管理团队将关注集团长期发展，更关注资本运行效率和资本分配关系。在完成将业务划分为六大业务集团的计划后，阿里巴巴将考虑逐步放弃对部分主营业务的控制权，但未透露具体的时间表，只表示会评估市场状况。

阿里巴巴集团首席财务官徐宏在同一场分析师电话会议上说，市场是试金石，每个业务公司有独立上市的可能，上市后阿里将通过继续评估这些公司对于集团的战略重要性，来决定是否保持控制权或者放弃控制权。

徐宏说，阿里现有的股票回购计划不会改变，未来还将通过现金流的评估来判断是否继续回购，同时在整体投资的组合中，通过从非重点投资公司的一二级市场变现模式，来持续改善资本结构。

他强调，集团完成重组及各业务公司独立上市后，阿里巴巴将有更多方式和手段提升股东价值。