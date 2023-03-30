台媒：宋涛预计今晚在武汉与马英九会面

台湾媒体报道，中国大陆国台办主任宋涛将在星期四（3月30日）晚间与台湾前总统马英九会面。不过，马英九办公室尚未公布此行程。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，中国大陆国台办主任宋涛将于星期四晚上6时至7时，在武汉东湖宾馆会见马英九一行，随后宴请。宋涛和国台办副主任陈元丰将在未来几天陪同马英九一行的湖北、湖南行程，包括马英九祭祖和扫墓安排。

马英九星期四行程满档，上午先去辛亥革命博物馆，接着参访武汉抗疫展览；下午则去武汉大学参加学生座谈交流会；原本还安排参观湖北省博物馆，后来取消。

据工作人员透露，马英九星期四上午8时45分参观辛亥革命博物馆、上午10时45分参访武汉抗疫展览；下午35时40分参观武汉大学，并与学生进行座谈，预计晚上6时与国台办领导会面。会见预计一小时内结束，紧接着进行晚宴。除宋涛外，湖北省领导和台办主任也参加宴请。

报道称，由于工作要求十分细腻，大陆方面工作人员几乎每晚都开会到晚上11时，才给两岸媒体发出次日上午行程，“因为行程一直有变化”。

马英九一行参访辛亥革命博物馆和武汉抗疫展览时，维安人员在马英九一行抵达前已把现场清空，民众只能远远围观车队抵达和离开。

针对大陆目前已优化调整疫情防控措施，对疫后的两岸交流有什么期待，马英九在结束武汉抗疫展览参访后受访时说，大家都努力把抗疫工作做得更完整，所以双方有很大的合作空间，台湾跟大陆之间也有医疗技术合作的协议，希望可以充分地运用。

不过，在马英九办公室最先发布的第一版行程中，并没有规划参观武汉抗疫展览，至于为何后来加上这个行程，马英九回应，“为了给你们一个惊喜。”

马英九星期四上午在武汉市先后参观辛亥革命博物院、黄鹤楼，沿途皆有大陆民众在外等待、挥手和欢呼，马英九在车内听到后，随即摇下车窗亲切回复：“欢迎大家来台湾玩。”