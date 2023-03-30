中国与巴西达成协议 双边贸易可用本国货币结算

中国与巴西达成协议，将在双边贸易时使用本国货币结算，不再以美元为中介货币。

据法新社报道，巴西政府星期三（3月29日）说，巴西已与中国达成协议，不再使用美元作为中介货币，而是在进行双边贸易时以本国货币结算。

此协议让作为美国经济霸权头号对手的中国，与拉丁美洲最大经济体的巴西可通过人民币兑换雷亚尔，雷亚尔兑换人民币，直接进行大规模贸易和金融交易，不再通过美元作为中介货币。中国也与俄罗斯、巴基斯坦等国家有相同的货币结算安排。

为深化中巴双边贸易合作，中国——巴西商业研讨会星期三在北京召开，会上签署的20项合作协议，包括设立人民币清算所。巴西贸易和投资促进局（ApexBrasil）在声明中说：“预计这将降低成本，同时推动更大的双边贸易，并为投资提供便利。”此项业务将由中国交通银行控股的巴西BBM银行与中国工商银行（巴西）负责。

据中国人民银行官网消息，今年2月，中国人民银行与巴西中央银行签署了在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录。巴西人民币清算安排的建立，将有利于中巴两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进双边贸易、投资便利化。

根据巴西贸易和投资促进局发布消息，自2009年以来，中国是巴西的最大贸易伙伴。2022年，中巴双边贸易额达到1505亿美元（下同，约2002亿新元），创下历史纪录，其中巴西出口额为897亿美元，进口额为607亿美元。

此外，巴西也是中国在拉丁美洲投资的主要国家（占比约48%）。2021年，中国是巴西第八大（亚洲第一大）投资国，超过日本、韩国和印度。

2012年至2021年间，巴西对中国直接投资存量增长114%，提升中国作为巴西企业国际化目的地日益增长的重要性。