中国4月起将冠病特殊医保调整至常规医保

中国国家医保局宣布，自4月1日起调整冠病特殊医疗保障政策至常规医疗保障政策。

据中国国家医保局网站3月30日消息，国家医保局会同财政部、国家卫生健康委、国家疾控局印发了《关于进一步做好新冠患者医疗费用保障工作的通知》。

通知称，目前全国疫情已趋平稳，防控形势总体向好。4月1日后，“住院费用全额保障”“基层门诊专项保障”等特殊保障政策将回归至常规医疗保障政策，参保患者符合规定的冠病医疗费用，将与其他20余种乙类传染病实施相同的医保报销政策。

为避免个别患者因病情较重、费用较高而产生沉重的经济负担，通知提出，各地要加强对冠病患者医疗的费用监测，对符合救助条件、个人负担较重的患者按规定及时给予医疗救助。

通知称，下一步，医保局将实事求是，密切跟踪疫情变化，根据防控形势、冠病药品供需与价格等情况，不断完善医疗费用保障政策，发挥好基本医保保障功能，切实减轻包括冠病患者在内的全体参保人医疗费用负担。

自从今年1月8日冠病感染“乙类乙管”以来，中国多部门制定了冠病患者医疗费用临时特殊保障政策，包括扩大医保支付的药品范围、对住院费用实施全额保障、对基层门诊费用实行专项保障，参保患者在基层医保定点医疗机构发生的与冠病感染救治有关的门急诊费用，原则上不设起付线和封顶线，报销比例不低于70%。上述政策执行至3月31日结束。