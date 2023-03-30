被传“失联” 中国前国脚相继发声

在多名中国足协重要官员被查后，网络传出更多足球界人士因牵涉其中而失联的消息，其中包括两名前国脚孙继海、范志毅，两人已先后在社交平台发文，打破“失联”被查传闻。

据北京青年报报道，孙继海星期四（3月30日）下午在个人微博账号发文写道，“中国足球的多事时节，做好自己、扎实青训“，并称4月将在遵义进行适龄球员试训招募，五一长假的试训招募专场将面向全国所有2013-2015年龄段并具备一定足球基础的小球员，“下月遵义，我和你们不见不散。”

不到一小时之后，范志毅也在个人社交账号上发布了一段回忆在英国踢球的短视频，经其身边朋友证实，目前范志毅人在上海，正参与一项明星足球赛的策划工作。

反腐风暴近几个月席卷中国足坛，足协主席陈戌源、国足前主帅李铁等一批“重量级”人物相继被查，最新被通报落马的包括曾任中国足球协会副主席的中国田径协会主席于洪臣，以及中超联赛有限公司原总经理董铮。

中共政治局常委、中央纪委书记李希星期一（3月27日）召开会议部署本届中共中央首轮巡视，宣布将对国家体育总局开展机动巡视，强调深入查找、推动解决体育领域特别是足球领域腐败问题。

另据上观新闻报道，尽管机动巡视相比于常规巡视而言并不多见，但并非新概念。十八届中央第十二轮巡视在2017年就对四个单位试点开展了机动式巡视，当时中纪委曾发文解释说，机动式巡视，就是闻风而动、出其不意，使巡视对象搞不清什么时间来巡视，吃不透巡视的重点内容，猜不准巡视组的“底牌”，形成巡视监督随时在身边、巡视利剑时刻高悬的震慑新常态。