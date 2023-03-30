郭台铭：国家领导人要把台湾打造成科技岛

针对台湾未来的发展，目前在美国访问的台湾鸿海集团创始人郭台铭说，有鉴于近年来美中局势日趋复杂，“国家领导人应该要运用优势，把台湾打造成科技岛，而不是弹药岛”。

据台湾《联合报》报道，郭台铭目前在美国开展科技经济开拓之旅，美东时间3月29日上午与马里兰大学台湾同学会相见欢，畅谈人工智能发展如何改变产业竞争力。谈到台湾未来发展时，郭台铭作出以上表述。

郭台铭说，即便自己很早就投入人工智能研究，却发现该领域的潜能和发展浩瀚无穷。因此，有感于科技的快速发展，台湾必须与最好的团队学习、合作，在建立伙伴关系的同时，培育下一代。这是他此行访问智库、学术机构、与学生和产业界代表交流的重要原因之一。

郭台铭说，根据他在产业界50年的经验，年轻人才应是政府真正必须投资、栽培、关怀的对象。在美台湾留学生中有很多科技人才，但仍未满足需求。如果他有一天能掌握台湾资源，一定会妥善运用，投资在年轻科技人才身上，建立一个适合发展的环境。

在与学生会面谈到未来科技人才如何落地台湾的问题时，郭台铭认为，正因为台湾过去没有产业运作背景的人领导台湾，缺乏产业经验及规划能力，自然很难打造出合适的留才环境。如何运用政策和技术人才的专业力量，鼓励年轻人回台、留台及创业，资策会、工研院都要一起努力。台湾有很多资源都被浪费了，这不是单靠一个人的力量就能够改变的。

郭台铭说，这也是他为何在星期二与马里兰大学签订谅解备忘录。他必须要整合不同的产业和专业资源，为台湾共同思考，建立更友善的产业平台，让许多高端技术人才愿意留在台湾。

郭台铭认为，人才的多元性，才能真正建立好的留才环境。如果有更多产业背景的人进入公共领域为民服务，这才是比较良善的循环。因为，当有了产业上的理解，自然能够建立对产业比较友善的发展生态，也能让世界持续看到台湾打下科技重要的发展基础。