抖音：未注明“摆拍”造成公众误解者将被禁言或封号

针对抖音APP中大量的“摆拍”视频，抖音公司发布公告称，未标注者将被处以禁言乃至封号的处罚。

抖音安全中心星期四（3月30日）发布关于更新“剧情演绎”类视频创作规范的公告称，部分剧情视频作品在传播过程中，因为前后语境缺失引发误解，被误以为是真实事件，给网友和创作者造成了不良影响。此外，还有极个别创作者试图利用虚假人设、情节、场景、道具等编造不实信息，凸显对立或冲突效果，从而达到不当获取流量甚至变现的目的。

公告称，为进一步加强对虚假摆拍现象的治理，避免内容创作引发错误解读，服务广大创作者制作、传播正常演绎剧情类内容的需求，抖音更新了关于“演绎”类作品的内容创作规则，要求创作者通过剧情演绎方式创作、发布虚构内容时，需在显著位置标注作品系演绎，避免误解。

如作品因未对外注明系“演绎”或“虚构”，致使社会公众、新闻媒体产生误解，平台将从严处置，视情节对发布账号给予全面禁言30天至无限期封禁等处罚。

另外，主动打标并有效对外展示的同时，剧情类创作作品仍需遵守抖音社区公约，包括但不限于：不得包含虚假慈善、虚假卖惨等违反公序良俗的内容，不得含有低俗、暴力、歧视等违法或不良内容。

上述内容创作规则已经开始试运行，并将于2023年5月1日起正式生效。