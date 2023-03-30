台湾火锅品牌呷哺集团今年返乡开店

中国大陆小火锅连锁第一品牌、台企呷哺呷哺集团深耕大陆25年后鲑鱼返乡，星期三（3月29日）在台北开设台湾首家门店。

综合台湾《联合报》《旺报》报道，1998年，台商贺光启将“一人一锅”的台式小火锅引入北京，创办呷哺呷哺品牌，经多年发展，呷哺集团已构建成多品牌、多业态，年营收超过60亿元人民币（12亿新元），员工近三万人，拥有近千家直营门店的集团。

呷哺的台湾首家门店坐落台北南京西路商圈，此店特别研发锅中锅及中西合璧的独创汤底，诉诸的消费族群以年轻新生代为主。餐厅设计装修风格呈现“小清新”、“文青风”的主题风格，与台湾年轻人的喜好融合。

菜品设计上，呷哺呷哺创新使用“锅中锅”，固定的小锅是养生菌菇锅，而另一半的外锅有五种锅底可选，例如麻辣灵魂锅、暖心猪肚鸡锅等，锅底和菜品均进一步优化和升级，但仍坚持主打“一人一锅”、“高CP值”、“套餐”、“火锅+茶饮”商业模式。

出席台北门店开幕式的呷哺集团国际事业部首席营运官陈巨烨说，呷哺看好后疫情时代餐饮复苏，决定回台深耕发展。到今年底前，他们还将开设七家门店，包括呷哺、凑凑、茶米茶等品牌，目前都已在洽谈中，将以台北、台中、和高雄为第一波进军城市。

他说，为了开发台湾市场，迎合台湾消费者口味，他们对锅底进行创新，最终研发出六种口味的汤底。

陈巨烨也说，新的汤底还着眼于香港与新加坡的市场，世界各国旅客聚集新加坡和香港，呷哺集团以西餐手法创新的汤底有望吸引更多国际旅客，甚至进入英美市场。呷哺一方面回台湾故乡，一方面采跨多国经营模式，未来在台湾绩效好的员工都可以出国到各地发展。

呷哺集团创始人、董事长贺光启坦言，以台式小火锅来说，台湾市场竞争相当激烈。但呷哺在中国大陆耕耘多年，在台商圈早已累积足够知名度，加上即将打通的全球会员系统以及集团品牌行销等，让呷哺刚回台就可坐拥一定的基本客源，这也是呷哺胜于其他后进竞争者的品牌优势。

贺光启指出，台湾餐饮业发展程度高，希望通过台湾市场培育更多优质餐饮管理人才，把呷哺打造成优质餐饮人才的“黄埔军校”，为集团全球市场扩张输送精兵强将。据了解，呷哺集团此前曾与台湾多所大专院校建立合作招聘储备干部，现在有望再次启动和扩大，栽培台湾年轻人走入国际和大陆市场。

除中国大陆以外，呷哺集团的餐厅布局已扩至香港、台湾、新加坡等市场，今年还将向马来西亚扩张。2023年，呷哺集团旗下品牌计划将在全球扩增260家餐厅，其中大陆市场240家，港澳台及国际市场20家。