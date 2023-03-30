调查：仅9%港企为网络安全威胁做足准备 低于全球平均水平

思科系统（香港）有限公司发布的调查报告显示，仅9%香港企业为网络安全威胁做足准备，低于全球平均水平。

据《星岛日报》报道，思科系统星期四（3月30日）公布《网络安全准备度指数：混合工作时代的韧性》报告，调查发现仅9%香港企业为网络安全威胁做好充分准备，受相关事故影响的香港企业中，逾四成损失超过50万美元（66万新元）。

报告以双方不记名方式，由独立第三方进行研究，访问包括香港在内的27个市场约6700名私营机构网络主管，分为初始、逐渐成型、趋向成熟和成熟四个阶段。

调查显示，仅9%香港企业的网络安全准备工作达成熟阶段，高达72%企业仍处于初始阶段或逐渐成型阶段，全球则有15%企业的准备工作处于成熟阶段，显示香港公司网络安全准备工作表现低于平均水平。

另外，87%香港受访者预计其机构的业务运作会在未来一至两年内受网络安全事故扰乱，约四成香港受访者在过去一年内曾经历网络安全事故，较全球近六成的数字低。近九成受访者计划在未来一年内增加至少一成网络安全预算。

思科香港及澳门区系统工程总监朱锦滔说，这次报告涵盖防御网络事故所需的五大核心范畴，包括身份、装置、网络、应用程式、数据。他认为疫情改变企业工作模式，网络成为企业注重问题，如员工在外工作时如何保证安全使用网络。

思科大中华区安全事业总经理卜宪录说，研究显示，中国的指标与世界相约，认为如何保证持续安全较为重要。他还说，企业管理数据的方式改变，导致网络边界消失，传统企业由旧方式转移至云端管理时，面对的困难增加，导致安全性下降，相反新兴及中小型企业受影响较少。

被问及对ChatGPT等人工智能规管建议，卜宪录说人工智能在业界已使用多时，他建议留意使用时会否涉及个人、宗教和政治等敏感讯息，以及相关程式的准确性。

思科香港及澳门区安全销售总监丁凯盈提出应考虑采用综合平台以实现安全韧性，包括使用综合、 开放的平台，以缩小系统中差距；实现随时查看、监测和自动化流程等。