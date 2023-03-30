宋涛与马英九会面 三度提及两岸是“一家人”

中国大陆国务院台湾事务办公室主任宋涛星期四（3月30日）与台湾前总统马英九在武汉会面时，虽未言及统一，但强调两岸是一家人，终将团圆，又说大陆将秉持两岸一家亲理念，与台湾同胞一道实现中华民族伟大复兴。马英九则重申了原汁原味的九二共识，指两岸一定要维持交流。

宋涛星期四前往湖北武汉，傍晚6时许在东湖宾馆会见马英九。他开场时就说，要转达中共总书记习近平“对马英九先生亲切的问候与良好的祝愿”。

他接着说，马英九任内与大陆一道，在坚持九二共识、反对台独的政治基础上，推动两岸关系和平发展，实现两岸领导人历史性会晤，利在两岸、功在民族，大陆充分肯定。

宋涛接着重申习近平提出的两岸同胞一家亲，并三度提到两岸是“一家人”，强调“两岸中国人不管走了多远，我们都始终不忘乡愁，盼着叶落归根。不论分离多久，我们都终将团圆，携手打拼。我们是一家人，谁也不能把我们分开。”

宋涛又说，大陆将秉持两岸一家亲的理念，始终关心、尊重、关爱、造福台湾同胞，与台湾同胞一道坚持两岸关系发展的正确方向，共同推进中国式现代化的建设，实现中华民族伟大复兴。

他最后强调，两岸都是中国人，是一家人。家里的事好商量、多商量，大陆愿意广泛地听取台湾同胞的意见。

马英九回应时首先提到“请宋主任代为感谢您们中央，并请代向习先生问候”，又说海峡两岸分享及传承共同的血缘、语文、历史与文化，两岸人民同属中华民族、都是炎黄子孙。

他接着强调，自己任内两岸拥有共同政治基础“九二共识”，能实现三通直航；而2015年11月两岸领导人在新加坡会面，则再次确认九二共识的重要性。

马英九又称，注意到大陆国台办最近的记者会，再次还原九二共识的“原汁原味”，即1992年11月16日，大陆海协会与台湾海基会在两岸授权下，达成“各自以口头方式表述‘海峡两岸均坚持一个中国原则’的共识”，这是两岸能够继续交流的共同政治基础。

马英九並列出两岸在九二共识基础上所获制度化成果，指双方共同构建了一项“和平处理艰难问题”的历史典范，“回首两岸历史脉络，应该能体会制度性建立之不易”。

他也提到，习马会的目标就是要对外展现，两岸关系可以由海峡两岸双方自己和平解决，且未来要在既有基础上，持续制度化发展下去。

马英九並指，很遗憾这些年来，两岸因政治纷扰与疫情因素，各项交流中断已数年，两岸人民敌意上升，让他甚感忧心。他说，这次来带青年学生与大陆学生交流，就是着眼于此，未来也会推动更多两岸学生的交流活动，邀请大陆学生到台湾走走看看，让两岸年轻人有更多互动。

他强调，维系两岸关系和平稳定发展方向是台湾社会的普遍主流看法，虽然两岸各自采取的制度、生活方式及价值经验有所不同，但大家都是炎黄子孙，彼此唇齿相依，情感共通，一定要谈，也只能透过谈解决问题。

他最后说，自己坚定认为，两岸主事者共同的责任，是凡是有利于两岸人民福利的事都要做，凡是有利于增进两岸和缓的机会都要争取。两岸一定要维持交流，共同合作，尽一切可能避免战争冲突，致力振兴中华，才能让彼此有更安全、更美好的未来。