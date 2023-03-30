马英九：德法世仇都可和解两岸为何不能？

台湾前总统马英九星期四（3月30日）在武汉大学主持两岸学生座谈会，以德法曾争战百年，如今携手成为欧盟骨干为例，指不同文、不同种的两国都能做到这么困难的事，为什么两岸做不到？他强调，两岸还有很多事可以做，很重要的一点是让两岸年轻人多接触。

马英九一行约在星期四下午4时许抵达武汉大学校史馆礼堂，展开访陆期间首场与两岸学生的座谈，共有28名台湾学生、35名大陆学生参与。座谈为时一小时，主题不设限，但仅开放媒体在开场、结语时在场拍摄。

马英九在开场时说，自己卸任后在台湾东吴大学教国际法教了五六年，有一半学生来自大陆，让他发现两岸学生在一起，可以创造很多火花。“很可惜的是，一方面因为疫情，一方面是因为我们的政府换了主导人士 ，两岸关系可说是一落千丈，我实在感到非常难过非常痛心 。”

他接着引用法国小说家都德的《最后一课》，指德法两国虽争战百年，但二次世界大战后，双方签订条约、深刻互动，学生互访也不在话下。马英九强调，德法两国不同文、不同种，但在交流下成为欧盟最主要的力量，决定欧盟的未来。

他反问，多么困难的事，德法两国都做得到，为什么两岸做不到？他认为，两岸还有很多事可以做，很重要的一点是让两岸年轻人多接触。“多接触、多了解，增加一分友善，就减少一分敌意，让双方逐渐融合在一起。”

马英九并邀请武汉大学学生回访台湾，又说马英九基金会将会全程接待，希望让这种交流成为长时间、长期的工作。

座谈结束后，马英九又提出，希望台湾能尽快恢复开放陆生，大陆也要尽快开放陆生来台湾。他还说，将和大陆大学合办夏令营、冬令营，希望最快今年暑假就能成行。

会后，武汉大学校长张平文致赠马英九两部武大画册，以及《故训汇纂》《古音汇纂》两套中国历代汉语工具书。马英九则回赠由他推动、两岸合编的《中华语文大辞典》。

马英九说，过去两德签了协议要合并后，急忙出版新的德文字典，他觉得两岸不用等到那时候再来编，所以一卸任就请人编这部辞典。

马英九还赠送了他当台北市长时写的台湾史书籍《原乡精神—台湾的典范故事》、卸任总统后的《八年执政回忆录》，以及《81秒世纪之握—马习会幕后大解密》等六本书籍。

马英九星期三（3月29日）下午抵达武汉后，入住已故中共领导人毛泽东曾48次下榻的东湖宾馆。台媒星期四清晨拍摄到马英九与同行学生、维安人员共20多人在湖岸边慢跑，台媒向他喊了三次“马总统早”，他也留步挥手，连声回应“早”。

马英九（中）3月29日临时新增行程，赴武汉市档案馆参观抗击冠病疫情专题展。（路透社）

当天上午，马英九参访了武汉辛亥革命博物院，并临时新增行程，赴武汉市档案馆参观抗击冠病疫情专题展。