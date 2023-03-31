中国驻欧盟使团吁勿将乌危机和中欧关系捆绑

中国驻欧盟使团团长傅聪说，中欧关系是多维度的，不能仅从乌克兰危机视角看待中欧关系。

据中新社报道，中国驻欧盟使团星期四（3月30日）通报，使团团长傅聪就中欧关系、中欧经贸合作、乌克兰危机等问题阐明立场。

关于中欧关系，傅聪说，中欧关系具有良好基础，欧洲领导人近期纷纷访华。当前世界正经历深刻复杂变化，全球经济增长前景黯淡，作为两大力量、两大市场和两大文明，中欧携手应对全球挑战、提振全球经济的重要性更加突出。

傅聪说，中方希望积极推动中欧关系，但这必须以相互尊重为前提。没有正确的认知，还在以旧思维看待新时代，这是不符合历史潮流的。

关于中欧经贸合作，傅聪说，中欧双边贸易投资去年实现强劲增长，欧洲经济界对中国市场充满信心，但欧盟近年出台系列贸易政策工具，保护主义上升。中欧关系受到影响，问题不在中方。

傅聪称，将中欧经贸关系政治化，违背欧洲各界期待，也损害欧洲自身利益。欧洲有关国家在美国施压下对向中国出口半导体设备设限，这违背市场经济原则，违背自由贸易的立国之本。欧盟应坚持战略自主，发展欧美关系不应以损害中欧关系为代价。

关于乌克兰危机，傅聪说，中国始终站在和平一边、大多数国家一边，中方立场归根结底就是劝和促谈，当务之急是停火止战、挽救生命。中俄关系不结盟、不对抗、不针对第三方，不是军事同盟。中俄关系不受制于第三方，这同样适用于中欧关系。

傅聪说，中欧关系是多维度的，不能仅从乌克兰危机视角看待中欧关系，将两者捆绑有政治意图。虽然中欧看法不尽相同，但争取和平是双方的共同目标，中方愿同欧方携手推动和平进程。

欧盟委员会主席冯德莱恩星期四（3月30日）在布鲁塞尔发表讲话时说，欧洲须确保外交稳定，并与中国保持沟通畅通。冯德莱恩将在下个月与法国总统马克龙一道访华。她说，中国如何处理俄乌问题，会是欧中关系的关键因素。