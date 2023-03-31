港媒：中国商务部长拟4月访欧

香港媒体报道称，中国商务部部长王文涛将于4月访问布鲁塞尔，探索欧盟与北京贸易关系去风险化的方法。

据香港《南华早报》星期五（3月31日）报道，多名知情人士透露，王文涛预计在未来几周内与欧盟高级官员会面，他还将访问包括柏林在内的多个欧洲国家首都，以期在中欧关系动荡之际找到稳定局势的方法。

中国在2020年成为欧盟最大的贸易伙伴，但近来更多欧盟国家开始在重要商品方面对中国的依赖性提出担忧。欧盟正在制定法律，尝试摆脱中国在锂和钴等关键矿物供应方面的主导地位，另一项法律将加大欧盟太阳能和风能设备等清洁技术的产能。

欧盟执委会主席冯德莱恩星期四（3月30日）也说，欧盟将考虑限制欧洲公司投资中国的一些行业，如机器人、人工智能、微电子和量子计算。她强调，欧盟不希望寻求与中国脱钩，但也表明，双方合作的领域将越来越少。

尽管如此，欧盟仍对与中国对话持开放态度，冯德莱恩将在下周与法国总统马克龙一起在北京与中国国家主席习近平会面。

另一方面，王文涛近几天也在积极地与欧洲企业的高管见面，并承诺将继续提供丰厚的市场机会。

王文涛星期二（3月28日）会见荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）全球总裁温宁克时说，中国愿为包括阿斯麦在内的跨国公司赴华发展创造良好营商环境，并提供高效服务；王文涛星期一（3月27日）还会见苹果公司首席执行官库克，强调中国坚定不移推进高水平开放，稳步推动规则、规制、管理、标准等制度型开放。