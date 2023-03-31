阿里巴巴旗下菜鸟物流据报拟赴港上市

知情人士透露，阿里巴巴旗下物流子企业菜鸟网络科技有限公司已开始与银行合作，准备在香港首次公开募股（IPO）。

彭博社星期四（3月30日）引述知情人士报道，中金公司和花旗集团等银行正与菜鸟公司合作准备IPO。其中一位因消息未公开而不愿具名的知情人士称，菜鸟公司准备最快今年底赴港上市。

知情人士称，菜鸟当前估值超过200亿美元（265亿新元）。菜鸟尚未确定IPO规模，上市时间表仍可能根据市场情况调整。菜鸟代表称，该公司没有明确的IPO计划和上市时间表。花旗集团代表不予置评，中金公司代表未立即回复置评请求。

阿里巴巴本周公布了业务分拆计划，在阿里巴巴集团之下，将设立电子商务、媒体、云等六大业务集团和多家业务公司，具备条件的可独立融资上市。阿里巴巴首席执行官张勇星期四在电话会议上称，将考虑逐步放弃对部分主营业务的控制权，但未透露任何IPO的时间表。

根据菜鸟网站，该公司致力于实现阿里巴巴集团在物流方面的愿景，即全国24小时必达、全球72小时必达。截至2022年3月31日，菜鸟自营九个海外分拣中心，并与500多个物流伙伴合作，在全球范围内提供物流履约服务。

根据2月的公告，截至2022年12月31日的三个月，抵消跨分部交易后，菜鸟外部收入同比增长27%，达到166亿元人民币（32亿新元），增长得益于消费者物流服务和国际物流履约方案升级。