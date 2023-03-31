美亚太助卿：美不会因北京施压改变台总统过境待遇

美国国务院亚太助理国务卿康达再次呼吁北京不要对台湾总统蔡英文过境行程过度反应，称北京片面改变现状的意图不会迫使美国政府改变给予台湾总统过境的待遇。

综合法新社、联合报和中央社报道，美国国务院原定在星期二（3月28日）蔡英文抵达美国前，针对蔡英文过境美国事宜向外国媒体进行简报，但因故临时喊停延至星期五（31日）才举行。

康达在简报中说，不确定这是否第一次针对台湾总统过境向外国媒体简报，但美方坚信新闻自由，也坚信提供媒体准确、确实的讯息。

他重申，蔡英文过境事实明确，也是惯例；符合美台非官方关系，且符合美国不变的“一个中国”政策；台湾高层过境不是访问，属于私人且非官方性质，也并非新鲜事。

康达说，美国基于安全、舒适、便利与尊严提供过境待遇，比照过去，由美国在台协会主席罗森柏格代表欢迎蔡英文过境美国，这完全符合过去做法，“看不出北京有理由改变过境本质，或借此过度反应”。蔡英文过去曾过境美国六次，曾会晤国会议员与州、地方官员，公开露面并出席侨宴。

康达也重申美国立场向北京喊话说，没有理由对蔡英文过境过度反应。美国对台立场是基于台湾关系法、美中三公报与六项保证为指引的长期一中政策，反对片面改变现状，不支持台独，希望和平解两岸分歧。

康达并谈到近年来北京在台湾海峡的活动日益增加的情况，北京在军事、经济、外交与讯息领域扩大对台施压力道，他说，中国大陆片面改变现状的意图不会迫使美国政府改变长期以来为台湾总统过境提供便利的做法。

蔡英文星期三（3月29日）展开“民主伙伴共荣之旅”，出访中美洲邦交国危地马拉和伯利兹，来回过境纽约和洛杉矶，为期十天九夜。对此，大陆国台办警告，蔡英文过境加州若见美国众议院议长麦卡锡，必将采取措施“坚决回击”。

但白宫国安会战略沟通协调官柯比星期五在媒体简报说，目前没有看到北京对蔡英文过境的具体行动。虽然中国有口头回应，但“我们没有看到任何其他反应的迹象”。