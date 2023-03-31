京东拟分拆两子公司赴港独立上市

京东集团拟分拆旗下两家子公司到香港首次独立公开募股（IPO），为中国科技公司今年最大的上市交易之一铺路。

根据香港交易所公告，京东集团拟分拆京东产发和京东工业在港交所独立上市，这两家子公司均于星期四（3月30日）向港交所提交上市申请。两家公司均未披露融资规模、估值或价格。

根据公告，拟议的分拆完成后，京东集团将继续间接持有京东产发和京东工业50%以上的股权，两家公司仍将是京东集团的子公司。

据彭博社报道，京东集团的竞争对手阿里巴巴星期二（28日）宣布，将集团业务分拆成六家子公司，各家子公司都可寻求独立进行融资和上市，令市场预计中国科技公司IPO热潮将重现。

京东集团旗下两家子公司成为最新选择在香港而非赴美上市的中国企业。随着在美中企的审查越来越严格，加上北京方面对在美上市中企数据安全的担忧，推动美中这两个全球最大经济体的市场脱钩。

公告介绍，京东产发于2012年1月19日在开曼群岛注册成立。于本公告日期，京东通过其全资子公司持有京东产发已发行股本总额的约74.96%。京东产发是现代化基础设施开发及管理平台，主要包括物流园区、产业园区及其他。京东产发提供定制化、全面且智能的基础设施解决方案，并将其客户群拓展至第三方物流、电子商务、制造、零售等新经济产业。公司中国国内业务覆盖29个省份，在东南亚和欧洲有25个海外基础设施项目，管理园区总面积超过2000万平方米。

京东工业于2019年11月5日在开曼群岛注册成立。于本公告日期，京东通过其全资子公司持有京东工业已发行股本总额的约77.95%。京东工业是工业供应链技术与服务提供商。通过践行变革性的、全链路的工业供应链数字化，京东工业帮助其客户实现保供、降本及增效。2022年，公司服务于超过10万个包括汽车、机械设备、电子产品组装等领域在内的工业制造业相关厂区，参与超过1万6000个工程建筑项目。