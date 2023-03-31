美印太事务高官：中美关系仍无安全护栏

美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔说，美国和中国就迅速恶化的双边关系构筑托底机制的努力尚未取得成功，两国关系仍无安全护栏。

据彭博社报道，坎贝尔星期四（3月30日）在新美国安全中心（Center for a New American Security）的活动上说：“在许多方面，美国为中美关系构筑托底机制、加装安全护栏的努力尚未取得成功。”

坎贝尔称：“中国方面一直不愿就建立信任或危机沟通热线进行沟通。”

当被问及中美领导人通话问题时，坎贝尔说，美国“非常明确地表示已做好通话准备”，而且“是美国有意要保持沟通渠道畅通”。

美国官员原本预计美国总统拜登与中国国家主席习近平早前就能通话，但至今两国领导人还没有进行通话。拜登政府当前预计，中美领导人可能会在蔡英文结束行程后进行通话。

坎贝尔说，中国的战略姿态加强在重塑亚洲安全环境，日本国防战略出现“前所未有的”变化，而美国与英国和澳大利亚的伙伴关系不断深化。他说，这些国家10年前还对与中国加强接触的想法“无法自拔”。

另外，他还强调，尽管印度不愿加入正式联盟，但美印关系是“美国进入21世纪最重要的双边关系”。

坎贝尔说，印度是个大国，永远不会是美国的盟友，但这并不代表两国不会成为密切的合作伙伴。