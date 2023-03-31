台湾旅客明起赴陆 只需持24小时快筛阴性证明

中国大陆官方宣布，从4月1日起调整两岸客运航线旅客核酸检测规定，即往返两岸旅客行前只需持有24小时抗原检测阴性证明。

据新华网报道，针对随着两岸直航航点逐步恢复，越来越多台湾同胞往来大陆，大陆方面是否会考虑调整两岸旅客行前48小时核酸检测相规定的提问，中国大陆国台办发言人朱凤莲星期四（3月30日）回应说，经向有关主管部门了解，自4月1日起，两岸客运航线执行由双向要求旅客行前48小时内核酸检测结果为阴性调整为24小时内抗原检测结果为阴性，由两岸旅客出入海关时填入健康申明卡。

朱凤莲也说，对第三地旅客经由台湾中转进入大陆仍需持有始发地48小时内核酸阴性证明。

另据台湾《联合报》报道，台湾医疗院所接受的核酸检测费用高达3500新台币（152新元），快件费用更高，大陆国台办上述宣布对越来越多赴陆的台商和旅客来说是利好消息，可省下一笔不小开销，被视为善意的举措。

中国大陆今年1月解除边境封控后，仍保持须出示核酸检测阴性证明规定，但近来不少往来两岸的台商与旅客或，几乎已不会抽查，期盼能取消这项政策。大陆自3月1日起，已先就新西兰、马来西亚、泰国等地旅客直飞大陆取消核酸检测，改以快筛代替，但当时并未包括台湾。