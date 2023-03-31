台媒：宋涛与马英九私下互动 认同马“避战谋和”主张

知情人士透露，中国大陆国台办主任宋涛星期四（3月30日）代表大陆国家主席习近平到湖北武汉与台湾前总统马英九会面后宴请马英九。宋涛在餐叙间与马英九私下互动中表示，认同马英九“避战谋和”主张。

台湾《联合报》引述知情人士报道，宋涛星期四代表习近平与马英九会面后宴请马英九，象征习近平对马英九的最高礼遇及有“马习会”同等意义。宋涛星期五（31日）将陪马英九乘坐高铁到湖南长沙，在长沙与陪同马英九此行回乡祭祖的大姐马以南、二姐马乃西、三姐马冰如和小妹马莉君等会合。宋涛星期五晚还将代表习近平宴请马英九与家人和亲戚，等于习近平亲自出面安排马英九的“家宴”。

宋涛已代表习近平与马英九会面并宴请马英九及家人，马英九接下来在上海会否再与中共更高层领导会面，答案虽已呼之欲出，但仍有待观察。

宋涛和马英九星期四晚在餐叙间的互动交谈直接、轻松且不拘议题。知情人士转述，宋涛在私下交谈中表示，大陆充分尊重并认同马英九呼吁两岸“避战谋和”的主张，也充分理解并认同马英九强调“和平”是两岸关系发展的底线。

马英九与宋涛会面后，大陆国台办随即宣布，自4月1日起调整两岸客运航线旅客核酸检测规定，即两岸客运航线执行由双向要求旅客行前48小时内核酸检测结果为阴性调整为24小时内抗原检测结果为阴性。知情人士称，这是宋涛送给马英九的伴手礼。

知情人士说，宋涛也对马英九带年轻学子与大陆交流的用心非常肯定，也接受到马英九传达的重要讯息，两岸彼此脣齿相依，情感共通，一定要谈，只能透过谈解决问题，也只能用和平对话的方式解决问题和冲突。

马英九一再呼吁，两岸主事者共同的责任是，凡有利于两岸人民福利的事都要做，凡有利于增进两岸和缓的机会都要争取；两岸间一定要维持交流，共同合作，尽一切的可能避免战争冲突，致力振兴中华，才能让彼此有更安全、更美好的未来。

另外，马英九登陆，大陆维安采取最高规格，陆方替马英九准备的识别徽章，图案特别选了“竹子”，除肯定马英九潇洒外在及气节内在，也有“青春永驻、长青不败”的祝福。