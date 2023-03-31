美议员提案 一旦北京攻台就全面制裁

在台湾总统蔡英文过境美国导致北京与华盛顿紧张关系升级之际，美国共和党议员提案要求，一旦中国大陆攻打台湾就将触发美国对华全面制裁。

据彭博社报道，该法案规定，一旦中国大陆进攻台湾，美国就需全面制裁中国的金融机构和工业行业，并禁止美国金融机构投资任何被视为令中国共产党得益的实体。

该法案的提案人是阿拉斯加州参议员萨利文（Dan Sullivan）和威斯康星州众议员加拉格尔（Mike Gallagher）。加拉格尔是美国众议院的美中战略竞争特别委员会主席。

萨利文和加拉格尔说，他们的法案是对北京攻打台的重大威慑。

加拉格尔还在声明中说，该立法将告诉北京：“美国将毫不犹豫地对任何支持中共入侵台湾的个人或公司实施严厉和全面的经济制裁。”

彭博社的报道称，目前尚难预测该提案的前景。提案在上届国会未能过关，且对此案拥有管辖权的众议院外交事务委员会主席麦考尔说，没有人就此征求过他的意见。

随着台湾再次成为中美关系中的易燃点，这项提案被再次提出。

中国国台办发言人朱凤莲星期三（3月29日）说，蔡英文过境美国、拟与美众议长麦卡锡接触，是“倚美谋独”、破坏台海和平稳定的挑衅。

中国外交部发言人毛宁也在3月29日和30日警告说，美国允许蔡英文过境美国是破坏中美关系政治基础的危险行径，并说美方一味纵容、支持“台独”分裂势力性质恶劣。