中国三大航去年亏损超千亿元 预计今年前景乐观

中国三大航空公司去年录得亏损超千亿元人民币，不过仍预计今年航空市场压力将有所缓解。

据澎湃新闻报道，截至星期四（3月30日）晚间，中国国际航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、中国南方航空股份有限公司陆续公布2022年年报。

受市场持续低迷、国际地缘冲突、人民币贬值、油价高企等多重超预期不利因素的影响下，三大航去年生产经营面临严峻挑战，营收共计1860.68亿元（人民币，下同，约360.24亿新元），同比下降约23.52%；归母净亏损合计1086.87亿元，同比扩大超1.65倍。

营收方面，南航去年营收最高，达870.59亿元，国航去年营收为528.98亿元，东航营收461.11亿元；录得亏损方面，三大航归母净亏损均超300亿元，去年亏损合计扩大至1086.87亿元，同比增超1.65倍，相当于日均亏损2.98亿元，达历史同期新高。其中，国航去年亏损最高，达386.19亿元。

去年三大航客运业务收入均呈同比下降。其中南航客运收入最高，达600.17亿元，同比降超两成。国航客运收入为382.96亿元，东航客运收入最少，为350.04亿元。国航、东航客运收入均同比下降超三成。

不过，这三家航空公司对今年市场前景仍感到乐观。多位航司证代称，今年航空市场发展明朗，期待公司会有相对较好的业绩表现。其中国航在财报中提及，中国航空市场预计竞争压力将有所缓解，预计国内市场需求将持续复苏向好。

南航、国航、东航是中国三大航空央企，业务量占据中国半壁江山。2021年，三大航及其子公司运输总周转量占比各航司总运输周转量超六成。