中国多地公务员招录年龄放宽至40岁

中国各地陆续展开2023年公务员省考招录，多地将部分岗位的年龄要求从35岁放宽至40岁。

综合中新网和中青网报道，目前河南、贵州、湖北、江西等多个省份2023年的公务员招录公告都有提到招录对象的年龄可放宽至40岁。

例如，河南2023年公务员省考公告规定，除对年龄有特殊要求的职位外，2023年应届硕士、博士研究生（非在职人员）的招录年龄要求放宽至40周岁以下。四川、重庆、湖北等其他放宽年龄至40岁的省份，也要求考生为非在职的应届硕士研究生和博士研究生。

中国在1994年发布的《国家公务员录用暂行规定》中明确，报考国家公务员“年龄为35岁以下”。中共中央组织部2019年修订的《公务员录用规定》中，也要求报考公务员者的年龄在18至35周岁之间。不少事业单位、国企乃至民营企业都将不超过35岁作为录用标准。

中国社会科学院人口与劳动经济研究所副研究员向晶认为，放宽对硕士研究生和博士研究生的年龄限制顺应了中国人力资本的持续提升。高等教育大众化，推迟了年轻一代进入劳动力市场的平均年龄。放宽年龄限制让教育、就业、教育再选择、就业转换等相互促进，将给人们更多选择的机会。

近年来，“35岁职场门槛”持续引发热议，职场上的“年龄焦虑”一度成为舆论焦点。中国两会期间，全国政协委员、全国总工会办公厅主任吕国泉建议，探索放开公务员考试35周岁限制，建立录用中高龄劳动者激励机制，对聘任一定比例中高龄劳动者的用人单位给予一定补贴，鼓励中年人才返乡建设，支持三四线城市地方政府出台“倦鸟归巢”人才回流计划等。

中国公务员考试培训机构中公教育陕西研究院院长王健认为，“不少年轻人连续‘考公’五六年，励志服务基层，公务员招录放开年龄，为这部分中青年的就业选择提供了更多可能。同时，地方招录对于年龄放宽的灵活性充分体现了对于优秀人才的尊重，有利于全社会建立更加科学开放的用人观念。