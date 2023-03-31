特斯拉据报计划与宁德时代在美设电池厂

知情人士透露，美国电动车巨企特斯拉计划与中国电池制造商宁德时代在美国建设一家电池工厂，这项合作安排可能引发争议。

彭博社星期五（3月31日）引述匿名知情人士报道，特斯拉近日与白宫讨论了与宁德时代合作的计划。部分知情人士称，特斯拉代表寻求澄清拜登政府将在本周敲定的《降低通胀法》相关规定。特斯拉公共政策高级全球主管帕特勒（Rohan Patel）参与了讨论。

知情人士称，特斯拉希望取得与福特汽车上月公告与宁德时代达成的类似交易。福特上月宣布和宁德时代计划在美国密歇根州建造新能源汽车电池工厂。福特将拥有并运营该工厂，同时从宁德时代获得技术授权。

特斯拉、宁德时代和白宫代表未立即回应置评请求。帕特勒也未回应。宁德时代在深圳交易所开市后的股价一度上涨2.3%。

知情人士称，特斯拉正考虑在德得克萨斯州建设电池工厂，以供应其当地的电动汽车组装厂，但尚未确定选址。与福特的交易结构一样，特斯拉将拥有和经营这家工厂，同时从宁德时代获得技术授权。

在中美两国地缘政治紧张局势加剧之际，福特与宁德时代的合作也引发了争议。部分美国官员批评福特引进中国技术，获得美国政府更高的税收减免。

知情人士透露，中国高层计划对美国福特公司和中国电池巨企宁德时代达成的合作项目进行额外审查，以确保宁德时代核心技术的安全。这是中美地缘政治局势紧张致使商业活动复杂化的又一证明。