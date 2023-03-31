英调查：周焯华两生意伙伴 涉向朝鲜运输石油

英国一项调查揭露，澳门太阳城集团创办人，绰号“洗米华”的周焯华的生意伙伴，涉嫌向朝鲜运输石油，帮助朝鲜规避联合国制裁。

英国《金融时报》与英国皇家三军联合研究院（Royal United Services Institute, RUSI）星期三（3月29日）共同刊登有关朝鲜规避联合国制裁，非法进口石油的调查报道，指出东亚企业家可能牵涉其中。

其中，从事石油买卖的香港人杜家轩，被指持有一艘可直航朝鲜的运油船“Unica”号。他是周焯华的生意伙伴，担任太阳金业的行政总裁。

身为太阳国际车业董事兼股东的孙铁勋则被指是中间人，为平壤采购石油及支付运费。孙铁勋还被指是朝鲜特工的孙子。

据香港01报道，香港公司注册处资料显示，持有香港身份证的杜家轩担任十多间香港注册公司的董事，包括“永泰丰金业有限公司”、“太阳金业有限公司”等。其中“永泰丰金业”曾用“太阳金业”等名称，周焯华曾任董事，并于2016年4月辞任。

根据英国的公司注册纪录，杜家轩2020年10月底于英国创立“Tech Oil Trading Pte Ltd”及“Golden Sunway Limited”两间公司，并出任公司董事，两家公司的业务性质均为批发石油及其产品。

杜家轩是两间公司的的“重要控制人”，拥公司75%或以上的控制权。不过，杜家轩在2021年6月辞去Golden Sunway Limited董事一职。

两家公司成立时，均注册10万英镑（约16万5000新元）作公司股本。不过，他们的财务报表都显示，股本至2021年12月仍未缴付，公司也没有活动。两间公司在今年1月申请撤销注册。在英国，企业撤销程序只需不多于两个月时间，但这两家公司的撤销注册程序至今仍未完成。

香港也有一家名为Golden Sunway Limited的注册公司，中文名为“金新华有限公司”，董事包括法国人Charles Maulino和香港人萧灏伦，股东是在英属维尔京群岛（British Virgin Islands）注册的公司KB Holdings Limited。

金新华官网信息显示，公司于2014年在香港创立，创始人是一名“在香港和台湾之间进行油气贸易、有逾20年经验的成功商人”。金新华于2018年被KB Group收购，与同集团的新加坡公司Distinction Oil Trading，在东亚及南亚进行石油贸易。金新华也从事“柴油批发”业务。

根据澳门查册，孙铁勋与周焯华同为澳门注册的“太阳国际车业有限公司”股东，各占股30%。

孙铁勋曾在香港开设多间公司，其中“连兴商贸有限公司”的股东包括孙建、孙传本和孙铁勋，其中孙建华以朝鲜护照和平壤地址登记，孙传本以香港身份证登记，孙铁勋则以澳门证件和香港地址登记。

孙传本、孙建华均被指是朝鲜派驻到澳门的特工，孙传本2008年逝世，终年89岁。报道还指，孙建华、孙铁勋，分别是孙传本的儿子和孙子。

杜家轩否认与走私石油到朝鲜的船“Unica”号有关，称已于2018年10月出售持有该船的英属维尔京群岛注册公司“Prospera Pacific International”，也只见过周焯华一两次。但查册发现杜家轩在2020年还是该公司控制人。

RUSI研究员计算发现，若“Unica”号在2021年8月至2022年9月期间的14次疑似向朝鲜转运过程中，每次都满载，则可向朝鲜运送约49万桶石油，相当于朝鲜年度配额的98%。

孙铁勋的妻子则向《金融时报》承认有与朝鲜做生意，但否认违反联合国制裁。她坚称，他们与朝鲜的贸易仅限于“金属硬件，以及一些杂项小物品”，包括 “工具和电钻”。

朝鲜2006年首次核试验后，已遭联合国七轮制裁，原油及精炼石油产品也属禁运项目，其供应、售卖、移转或载运都有限制。据已掌握到的资料，朝鲜偷运油产品的模式，大致上是利用运油船到某港口装油，驶到特定港口转运，再在公海驳油予朝鲜轮船——其间可能再用多一两艘船装卸转运，务求匿踪。

较近期的一起类似案件的裁决发生在2023年2月。台商黄旺根因涉将近3000吨石油偷卖给朝鲜船只，被判刑一年。