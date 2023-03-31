中国央行副行长：将加强数字货币监管

中国人民银行副行长宣昌能说，中国将加强与数字经济相适应的监管机制，因为新技术，尤其是新的金融形式，不应该被盲目接受和认可，监管缺失会加剧非理性的市场行为。

综合澎湃新闻和路透社报道，宣昌能星期五（3月31日）在博鳌亚洲论坛2023年年会“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会上说，从目前实际运行来看，强调去中心化的加密货币，并没有解决信用货币存在的问题。

他续称，而且加密货币交易过程中涉及到与法定货币的兑换、杠杆交易等，在很大程度上掌控在交易平台、发行方或者交易商、做市商手中，所以这本身又是一个非常中心化的进程，潜藏了很多的风险。加密货币的周期性波动、微观信贷风险和流动性风险错配仍然存在。

宣昌能说，这个领域缺乏有效监管，屡屡发生市场操纵欺诈、滥用关联交易、挪用客户资产或者把客户资产和自有资产混同操作，近期也出现了一些暴雷风险，FTX、币安等平台在美国受到了监管部门的调查。

近年来，中国监管机构加强了对金融科技行业的审查，防止金融风险爆发。自2020年底以来，中国政府加强了对在线平台企业的金融部门的限制，寻求在金融创新和安全之间取得平衡。

2021年晚些时候，中国的监管机构禁止了加密货币交易和采矿，因为担心加密货币投机可能会扰乱国家的经济和金融秩序。