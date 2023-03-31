美媒：马云在海外策划了阿里巴巴业务分拆

知情人士透露，中国亿万富翁马云在海外策划所创建的阿里巴巴集团的分拆业务计划。

美国《华尔街日报》星期四（3月30日）引述知情人士报道，虽然马云已在2019年卸任阿里巴巴董事局主席，却仍是公司具有影响力的人物，并积极参与公司的战略决策。

知情人士称，马云近几个月与阿里巴巴高管通话，包括现任董事会主席兼首席执行官张勇，敦促他们分拆公司业务，并称此举将使阿里巴巴在中国日益饱和的市场中，变得更灵活和更具竞争力。

马云星期一（27日）突然造访阿里巴巴发源地杭州的一所学校，这是他近一年来首次返回中国大陆。在马云现身仅一天，阿里巴巴宣布将分拆公司业务为六个独立实体，每个业务集团都将有所属的首席执行官和董事会，并能自行寻求上市。

马云2020年10月公开批评中国监管机构，隔月蚂蚁集团在沪港上市随即双双被叫停。他之后长时间未公开露面，近一年来则有媒体先后报道他出现在西班牙马略卡岛、荷兰、日本、泰国等地的消息。

马云基金会发声明说，马云已不再参与阿里巴巴集团的管理和运营。他经常在中国和海外出行，专注于开发农业新科技。

阿里巴巴集团发言人说，集团这次重组计划由张勇领导，他作为阿里巴巴集团和新设的阿里云智能集团首席执行官，显示公司信任他的领导，相信他可带领集团走向未来。