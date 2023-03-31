美媒：美淡化蔡英文过境影响避免中美关系恶化

知情人士透露，拜登政府正以前所未有的力度来淡化台湾总统蔡英文本周过境美国的重要性，以避免中美关系进一步恶化。

据彭博社星期五（3月31日）引述多名知情人士报道，经过美国众议院议长麦卡锡团队、华盛顿和台湾政府的磋商，蔡英文在美国的行程已经缩减。

据透露，蔡英文过境美国期间已被限制与媒体的接触。在结束中美洲之行时过境洛杉矶期间，将不太可能到里根图书馆发表演讲。

另外，麦卡锡决定暂缓访问台湾，也让拜登政府感到宽慰。尽管共和党内要求对中国采取更加鹰派的立场，但麦卡锡仍对紧张局势升级感到担忧。

报道称，白宫试图控制当前局势，并预防任何过度反应或沟通不畅。尽管美国将蔡英文过境美国的行程形容为“不是新鲜事”，但她在美国参加的活动还是具有象征意义或意在表达某种观点。蔡英文在布鲁克林的一家杂货店品尝了台湾产的凤梨干。2021年，中国大陆禁止了台湾凤梨进口。

美国企业研究所的非常驻研究员萨耶斯（Eric Sayers）说，这种做法既达到了麦卡锡、蔡英文和美国政府的目标，同时让北京方面也不好升级态势。“这是一条理想的道路。”

蔡英文星期三（3月29日）展开“民主伙伴共荣之旅”，出访中美洲邦交国危地马拉和伯利兹，来回过境纽约和洛杉矶，为期十天九夜，期间将在洛杉矶会见麦卡锡。对此，中国大陆国台办警告，蔡英文过境加州若见麦卡锡，必将采取措施“坚决回击”。

虽然北京方面措辞强硬，但知情人士说，一旦访问结束，中国可能决定放缓声调，因为北京努力把自己描绘成乌克兰的和平使者，并要说服欧洲和全球南方国家，中国与美国不同，是一个负责任的国家。

另外，中国大陆的反应也可能影响明年台湾总统选举，届时民进党将与国民党对决。大陆的强烈反应，往往会伤及国民党的选情，并有利于民进党。

美国资深外交官和贸易谈判代表卡特勒（Wendy Cutler）说，虽然预期中国会反制，但其范围和力度尚不得而知。“如果达到或超过（美国众议院前议长）佩洛西访台时的水平，那就不要指望中美双边在更高层面重新接触了。”