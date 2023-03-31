上海最大露天夜市逐步恢复营业

上海最大露天夜市于3月关闭整顿，现已逐步恢复营业，部分摊主获得了食品外摆位临时经营公示卡。

据澎湃新闻星期五（3月31日）报道，上海松江区泗泾镇管理夜市相关部门的人士称，部分外摆位摊主已获得了上海市《外摆摊位临时经营公示卡》，变成了“持证营业”。后续，符合条件的流动摊贩也将获得临时经营公示卡。

不过，泗泾夜市尚未完全恢复，广场中间的集中式摊位也还没有开放营业。

泗泾夜市位于上海市松江区泗泾镇，此前由于硬件设施、管理服务没有跟上，加上在卫生、摊位秩序等方面的问题，于3月1日临时关闭。

流动摊贩和商铺租户间的矛盾，曾是泗泾夜市出现乱象的一大原因。泗泾镇相关部门知情人士说：“以前夜市管理比较乱的根本原因是有很多无序的流动摊贩，他们乱设摊位，与部分交物业费和租金的租户抢生意，引发了矛盾冲突。”

泗泾镇相关部门在整改期间合理规划了外摆摊点经营点位，并约谈了现有商业街商铺摊贩经营者，明确了准入条件，还编制了外摆摊位承诺书和食品经营信息登记表等。部分符合条件的摊贩获发了《外摆摊位临时经营公示卡》，并进行了备案。

相关部门计划第一阶段对大约70户摊位陆续发放公示卡。

这名知情人士说，外摆摊位会从无序逐渐转向正规，以后只能有证才能在夜市摆摊，无证的则要被清理掉。

除了证照要齐全，摊位上的食品加工处理区域也要求达标，需要经过相关专项审核。

针对目前广场内街里已经取得公示卡的摊贩，有关部门也将进行监管，并根据《上海市食品摊贩经营管理办法》对经营食品的种类范围、原料的来源、环境卫生等方面进行规范。

知情人士还说，在夜市经营过程中，“实在是有做得比较差的摊贩，也会有相应的退出机制，并不是说有了临时经营准入，就可以一直在夜市里营业”。