宋涛陪马英九搭高铁赴湖南长沙

在中国大陆国台办主任宋涛的陪同下，台湾前总统马英九星期五（3月31日）下午从湖北武汉搭乘高铁前往湖南长沙。两人在列车上对坐交谈，一路谈笑风生。

综合台媒报道，马英九和宋涛搭乘的车队约开车前五分钟直达武汉高铁站的月台，两人下车后随即进入G79次高铁的商务车厢。这班高铁下午1时58分从武汉站开车，下午3时16分抵达长沙南站，历时1小时18分。

高铁开动后，双方开放媒体到商务车厢短暂拍摄画面。马英九和宋涛对坐交谈，中间的餐桌上摆放了茶水、圣女果小番茄、阳光玫瑰葡萄等水果和坚果零食。

在媒体拍摄过程中，马英九和宋涛讨论两岸的高铁搭乘体验。马英九说，这是他这趟行程搭乘的第三段高铁，感觉非常舒适平稳，沿途的风光也让台湾来的学子能一睹大陆城市建设和农村生活，可以说是非常重要的实地观察。

宋涛向马英九介绍了大陆四横四纵的高铁网路，目前已经是全世界高铁覆盖率最高的国家，不仅改变了人们生活的习惯，也加快了经济贸易物流的速度。对这几年中国大陆经济成长的提升有极大帮助。

马英九则对宋涛说，台湾高铁也已转亏为盈，经营情况良好，民众已非常习惯高铁出行，平稳快捷，从台北到高雄，最快的列车可在一个半小时内到达。

马英九抵达长沙后，将前往母亲秦厚修的母校周南中学参访，追寻母亲在校园里的年少足迹。这部分是私人行程，不开放媒体采访。4月1日是马英九此趟大陆行的重头戏，他将赴白石镇马家堰祭祖、扫墓。