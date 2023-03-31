中国副财长：监管科技要和金融科技齐头并进

中国财政部副部长廖岷在博鳌亚洲论坛上说，监管科技一定要和金融科技齐头并进，这样才能找到潜在风险。

据澎湃新闻报道，廖岷星期五（3月31日）出席了2023年博鳌亚洲论坛年会上的“数字时代的金融基础设施与金融服务”圆桌会。

在AI、区块链、云计算、大数据等和金融齐头并进快速发展的过程中，廖岷提到了货币当局和央行应考虑的三点问题，包括技术和金融的融合、释放金融数据的潜力和金融数字化。

廖岷认为，技术肯定会改变金融行业，但不会改变金融本身，监管科技一定要和金融科技齐头并进，这样才可能找到潜在的风险，更好地推动金融的数字化。

他提到，金融行业有海量的数据，但是如何很好地释放这些金融数据的潜力，进行数据管理、数据治理，利用这些数据来推动发展是值得考虑的。

廖岷说，金融体系的数字化或者金融的数字化是一个生态系统，它要有适应性、有韧性，要考虑数字金融生态系统营养素是什么。

廖岷还说：“在未来，（中国）国内一方面是要建立数字金融、基础设施，包括数字支付、数字货币以及计算算力，同时还要考虑到软件方面，如何建立软实力和人的实力，让人们可以完全了解技术和金融，以确保我们的方向是正确的。”

对于金融数字化带来的国际挑战，廖岷提醒，未来金融基础设施可能会出现分割化和碎片化现象。一方面技术是不断日新月异发展的，各国和各个公司可能会出台不同的标准，有区域的、国家的或者是国际的标准。中国如何一方面建立自己的基础设施，同时还能深度介入国际的合作和协调，不是金融监管就能解决的问题。

在同一场圆桌会上，中国央行原行长周小川对数字货币发表评论。他提醒，“数字货币的定义不要唯我独尊，也不要那么着急，就想赢者通吃。到目前为止，每隔三到五年，技术的变化和各方面因素的变化都会导致局面产生大的变化”。