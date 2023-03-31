柯文哲：两岸接触后发现彼此不同 台湾人主体性反而加强

已表态参选2024年台湾总统的民众党主席柯文哲说，台湾没有九二共识，只有“九六共识”，因为1996年第一次直选总统起，台湾人就有主体性的概念，而且每四年投一次票，“我是台湾人”的意识就越来越强。

据台湾《联合报》报道，台湾民众党今天下午3时在Youtube频道“民众之声”上传一支“柯Ｐ老实说”系列影片。柯文哲在影片中做出上述表述。

柯文哲说，台湾开放中国大陆探亲、两岸交流后，反而加深了台湾的主体性，因为以前两岸人民有隔阂，但接触后发现彼此间的不同。两岸未开放接触前，台湾在国民党1949年一路以来的教育叫做“大中华统一”论，后来慢慢的主体性才出现，“直到2016年民进党全面执政，算是台湾主体性从此确立了”。

针对现阶段台湾是否可能和中国大陆统一，柯文哲说，“废话，当然不可能，美国怎么会同意。”那对于美国会否支持台湾独立，柯文哲也说：“废话，不可能。”

他认为，现阶段台湾不可能统也不可能独，从“大中华统一”思想走向“台湾自主”，但因为国际局势的关系，下一关暂时走不下去。

柯文哲指出，“两岸问题”应该是太平洋两岸的问题，而不只是台湾海峡两岸，对两岸问题要有新的概念，就是中美对抗架构下的台湾问题。

他说，现阶段有个专有名词叫“Status Ｑuo”（维持现状），坦白说台湾走到台湾自主，且卡在这个僵局，是不得已的选择，因为暂时走不下去，统独都被中美对抗架构，“在可见的未来十几年内，中美对抗是无解的题目。”

柯文哲说，他即将赴美，正在做“模拟考题”，他认为“中华民国”是现在最大公约数，因为讲“中华”大陆高兴，讲“民”美国也高兴，现在任何一个政策一定要想这个问题。