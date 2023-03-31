蔡英文称台湾是两岸关系中负责任的一方

台湾总统蔡英文说，中国大陆刻意升高紧张情势，但台湾总是谨慎并冷静地回应，让世界看到台湾是两岸关系中负责任的一方。

综合台媒报道，蔡英文美东时间星期四（3月30日）受邀出席美国华府智库哈德逊研究所举办的全球领导力奖晚会，并获颁全球领导力奖。她在晚会上发表演说时，作出以上表述。

全球领导力奖由哈德逊研究所设立，表彰对全球做出卓越贡献，具超凡远见、道德勇气及战略视野的国际领导人，与该所表扬对美国国家安全有功之“赫尔曼卡恩（Herman Kahn）奖”并列为该所最高荣誉。基于台湾总统蔡英文在任内，以极大勇气与决心带领民主台湾应对胁迫，维护自由开放的印太区域，哈德逊研究所颁赠此奖项给她，表彰其卓越领导。

晚会采取邀请制、未对外公开，台统府副秘书长张惇涵会后转述总统蔡英文的演说重点，蔡英文也与现场与会者交流。

蔡英文说，哈德逊研究所这份奖项实际上是向台湾人民致意，纵使面对艰钜挑战，台湾人民依然展现坚毅韧性。台湾就是在人民的勇气与坚持，以及美国友人的支持下，开始了民主转型，最后终结了长达30多年的戒严。今日的台湾与理念相近国家昂首并肩，追求和平、繁荣并捍卫民主。

蔡英文指出，中国大陆刻意升高紧张情势，但台湾总是谨慎并冷静地回应，让世界看到台湾是两岸关系负责任的那一方。“台湾人民期盼和平，但历史告诉我们最佳的避战方法就是让自己更有实力。”

她说，不稳定的台海将带给全球严重的经济及安全风险，因此对各国而言，维护此一区域的和平及稳定显得格外重要。这不仅意味着我们要强化安全合作，更需要促成一个更为强健、蓬勃的经济伙伴关系。”

蔡英文也说，台湾近年与世界民主国家的关系持续成长，然而台湾仍然持续被排除在联合国及相关国际组织运作之外，如此不公义的情况不能再继续下去。“台湾需要其他民主国家的支持，协助我们参与国际组织。”

蔡英文强调，台湾充满韧性，并对民主的力量深信不移，但没有任何国家能独力解决21世纪的挑战或对抗威权主义。“我们会持续与美国及理念相近国家合作，证明民主可以获致成果，并展现台湾有决心守护我们的生活方式。”