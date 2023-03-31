王毅批美国对华政策出现变化 刻意将中国打造成威胁

中共中央政治局委员、中央外办主任王毅星期五（3月31日）在北京应约会见美中关系全国委员会会长欧伦斯时，批评美国对华政策发生重大变化，刻意将中国打造成最严峻地缘挑战甚至是威胁。

据中国外交部官网消息，王毅在与欧伦斯会面时说，当前中美关系面临诸多困难和挑战，希望美中关系全国委员会和更多美方理性友好人士为中美关系重回稳定发展轨道发挥建设性作用。

王毅称，中国内外政策保持高度连续性和稳定性，对美政策也一以贯之。而美国对华政策却发生重大变化，刻意将中国打造成最严峻地缘挑战甚至是威胁。要改善中美关系，美国应当把两国元首巴厘岛会晤共识真正落到实处，重归理性务实的对华政策，停止打压围堵、“脱钩断链”等“错误行径和短视行为”。

王毅重申了北京在台湾问题上的立场，强调妥善处理好台湾问题，最重要的原则是一个中国，最根本的遵循是中美三个联合公报，最严峻的威胁是“台独”分裂活动。美方必须言而有信，以实际行动维护好中美关系政治基础。

根据中方新闻稿，欧伦斯说，祝贺中国前不久促成沙伊和解，这一突破性外交成功展现了中国作为负责任利益攸关方的担当和重要作用。美国高度赞赏中国释放深化改革开放的强有力信号，加征关税、“脱钩断链”无益于美中两国，也无益于世界。美中关系全国委员会坚定致力于促进美中交流和人员往来，将继续为增进美中相互了解发挥积极作用。