马英九称赞大陆防疫 民进党批“违背常识”

针对台湾前总统马英九星期四（3月30日）在武汉称赞中国大陆防疫“是对人类的贡献”，民进党批评马英九的说法“违背常识”，并要求国民党主席朱立伦和新北市长侯友宜表态。

据台湾《联合报》报道，民进党发言人张志豪星期五（31日）批评，过去三年多来，全球有700万人因疫情失去健康、失去生命、失去家人，马英九却发表“昧于事实、违背常识”的言论，身为卸任总统此类言行非但不应该，也让大家失望。

张志豪称，马英九昨天的行程原本没有这项安排，显然是应北京要求临时增加，后续包含在中国国家主席习近平谈话的影片前驻足，甚至在听简介时扯台湾后腿，回应“不好意思，我们的政府造成你们的困扰”等，显有不当。

他要求朱立伦和侯友宜对此表态，应该表态是否认同，而非隐匿行程，刻意回避。“究竟是谁造成台湾人的伤害，到底是谁造成国际的重大危害”。

另外，台湾行政院长陈建仁也说，自己完全不同意马英九的说法。他称，“冠病的蔓延，其实就是中国造成的”，实际上是灾难的源头。

陈建仁说，他不太清楚马英九讲这句话的动机在哪裡，全世界都有一个共识，“中国在防疫上的不恰当，才造成了全世界的严重疫情”，甚至连世界卫生组织干事长本来对中国还看好，后来也给了很不好的评语。

马英九星期四在武汉临时新增行程，参观疫情展览，结束后对记者表示，敬佩当地医院院长领导，让疫情初步做到好的控制，不会大幅向外扩张，“是对整个人类的贡献”。