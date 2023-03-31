华为去年净利润下滑逾六成 孟晚舟：整体业绩符合预期

中国科技巨企华为2022财年营收为6423亿元（人民币，下同，1242亿新元），增长0.9%；净利润为356亿元，下降68.7%。华为副董事长孟晚舟星期五（3月31日）在2022年年度财报发布会上说，2022年公司经营依然面临较大压力，总体而言，经营业绩符合预期。

综合新京报和澎湃新闻等报道，也是华为首席财务官的孟晚舟说：“2022年，华为研发费用总额为1615亿元，研发费用率25.1%，处于历史高位。面向未来，我们有压力，更有信心。”

孟晚舟说，2022年末，华为的资产负债率为58.9%，净现金余额1763亿元，近万亿的总资产规模中，现金、短期投资、运营资产等高流动性资产构成了资产的主体部分，财务状况持续稳健，具有较强的韧性与弹性。

华为轮值董事长徐直军说：“回顾2022年，严峻的外部环境和非市场因素，继续影响着公司经营。身处暴风雨中，我们在继续奔跑，努力保障业务连续，确保对客户的支持与服务；我们也努力多打粮食，使自己既能生存下来，也能为未来的发展打下基础。”

2022年，华为在运营商业务领域实现销售收入2840亿元，华为企业业务实现销售收入1332亿元，终端业务实现销售收入2145亿元。

根据华为网站发布的公告，孟晚舟将从2023年4月1日起，直至9月30日，担任轮值董事长。轮值董事长在当值期间是公司最高领袖，主持公司董事会及董事会常务委员会。

在星期五的华为财报发布会上，针对现在去美国出差是否影响的提问，孟晚舟回应称，随着法官批准警方的撤诉申请，她的个人案件画上句号。她说，华为进入全球170个市场，公司的每一位员工都会根据工作的需要以及工作计划来安排正常出差。她和她的团队都在工作中忠诚履职于业务，服务于客户。