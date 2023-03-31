北京四所高校将被疏解到河北雄安

北京四所高校，中国地质大学（北京）、北京交通大学、北京科技大学、北京林业大学将被疏解到河北省雄安新区，预计2025年秋季对外招生，2035年搬迁完毕。

综合观察者网和《河北日报》星期四（3月30日）报道，河北省委书记、省人大常委会主任倪岳峰星期一（27日）在雄安新区主持召开座谈会，与首批四所疏解到雄安新区的高校一同研究讨论推进协同创新的机制措施。

倪岳峰在会上强调，以首批疏解到雄安新区的四所高校为重点，推进高校协同创新，是办好千年大计、国家大事的重要支撑，是加快高等教育内涵式发展的实现途径。要更好发挥四所疏解高校高水平研究型大学优势，通过强化协同激发创新火花。

对于如何推进四所疏解高校协同创新工作，倪岳峰提出四点要求。一要深化多层次多场景交流合作。通过推动四校学生相互选课、教师跨校任教、开展多种活动，让开放的思想、创新的思维充分交流。二要促进特色学科交叉融合发展。在办好各自学科基础上，支持疏解高校与河北的、雄安的科研院所紧密合作。三要构建优势互补的产学研体系。规划建设共享科技园区，支持疏解高校与相关央企合作组建产业创新发展联盟。四要建设高水平复合型人才队伍，面向海内外吸引基础学科拔尖人才和关键领域急需人才。

倪岳峰指出，要超前做好规划设计，推动公共服务设施、教学科研设施共建共享，在学校周边布局科研成果孵化转化平台、创新创业中心等，打造校城协同创新街区。要搞好服务保障，全力支持四校建设发展，确保疏解高校来得了、留得住、发展好。

河北雄安新区于2017年成立，其定位是“千年大计、国家大事”，主要任务是集中疏解北京非首都功能。

河北省2023年政府工作报告指出，河北在2022年制定了承接北京非首都功能疏解“1+10”政策体系，并将在2023年全面落实中央疏解清单，推动四家央企总部、四所高校、两所医院加快建设，争取30家央企二三级子公司落户新区。