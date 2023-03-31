中国竞走选手切阳什姐递补获伦敦奥运金牌

国际奥委会执委会宣布，中国选手切阳什姐递补获得2012年伦敦奥运会女子20公里竞走金牌，另两名中国选手刘虹和吕秀芝递补分别获得银牌和铜牌。

综合香港中通社和澎湃新闻报道，国际奥委会在北京时间3月30日在官网公布，2012年伦敦奥运会女子20公里竞走金牌获得者因兴奋剂问题被取消成绩，这枚金牌已重新分配给中国选手切阳什姐，银牌和铜牌则重新分配给中国选手刘虹和吕秀芝。这项赛事的前八名也已相应调整。

2012年伦敦奥运会上，切阳什姐原本以季军的成绩完赛。2015年，当时获得亚军的俄罗斯选手卡尼斯金娜因兴奋剂违规被取消了成绩，国际奥委会于2020年6月10日正式递补切阳什姐为伦敦奥运会亚军。2022年3月21日，世界田联诚信委员会通报，当时的冠军、另一名俄罗斯选手拉什马诺娃同样因为兴奋剂违规被禁赛两年，她的伦敦奥运会冠军成绩同样被取消。因此，切阳什姐将被递补为伦敦奥运会冠军。

今年33岁的切阳什姐曾代表中国参加了伦敦、里约和东京三届奥运会，本次递补伦敦奥运会金牌之后，她将成为中国首位夺得奥运金牌的藏族运动员。此外，她还曾收获一枚世锦赛银牌和三枚世锦赛铜牌。

切阳什姐于1990年11月11日出生于青海省海北藏族自治州海晏县。2010年6月，切阳什姐首次入选中国国家竞走队集训队。2012年3月30日，切阳什姐取得伦敦奥运会参赛资格，成为中国历史上首位进军奥运会赛场的藏族选手。

根据国际奥委会奥运奖牌重新发放的步骤，在国际奥委会官宣之后，递补获得奖牌的运动员将收到所属国家（地区）奥委会的通知，然后选择领取方式。

一旦运动员确定了一种颁奖仪式，国际奥委会将会同相关国家（地区）奥委会，在一年之内（除非选择在下一届奥运会领取奖牌）举行奖牌重新颁发仪式。