刘连舸被查 葛海蛟任中行党委书记

中国银行原党委书记、董事长刘连舸被查，河北省常务副省长葛海蛟任中行党委书记。

据中国银行官网消息，中国银行星期五（3月31日）下午召开干部会议，中央组织部有关负责人宣布中央决定，葛海蛟任中国银行党委书记。

公开资料显示，葛海蛟，辽宁人，今年52岁，南京农业大学农业经济管理专业博士研究生，管理学博士，高级经济师。

葛海蛟曾在中国农业银行、中国光大集团股份公司工作，于2018年11月任中国光大集团股份公司党委委员、执行董事、中国光大银行股份有限公司党委副书记、执行董事、行长。

2019年9月，葛海蛟履新河北省副省长，2021年11月当选河北省委常委，后明确担任河北省常务副省长职务。

同日，中国银行原党委书记、董事长刘连舸被官宣落马。

中共中央纪委国家监委网站星期五发布刘连舸涉嫌严重违纪违法、正接受纪律审查和监察调查的消息。

公开资料显示，刘连舸今年62岁，曾任中国人民银行国际司副司长，中国人民银行福州中心支行行长兼国家外汇管理局福建省分局局长，中国人民银行反洗钱局（保卫局）局长，中国进出口银行副行长，中国进出口银行党委副书记、副董事长、行长，中国银行党委副书记、副董事长、行长等职务，自2019年6月起任中国银行党委书记、董事长。

今年2月，刘连舸不再担任中国银行党委书记，并于3月卸任中国银行董事长等职。

刘连舸也是中纪委今年通报查处的第14名中管干部。