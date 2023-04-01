美报告称国安法侵蚀港法治 港府批污蔑抹黑

美国国务院谴责北京在香港实施的《香港国安法》不断侵蚀香港法院的独立性和法治，还借此镇压异议人士。对此，香港特区政府批评这份报告的描述信口雌黄、污蔑抹黑。

综合美国之音、彭博社和香港《星岛日报》报道，美国国务院星期五（3月31日）发表2023年度《香港政策法案报告》，涵盖2022年4月至2023年1月期间，北京当局在民主制度、执法、司法独立等方面对香港造成的“不利”影响。

报告称，北京当局在过去一年内采取了新的行动，直接威胁美国在香港的利益，这些行动不符合《基本法》和《中英联合声明》规定中，北京应该承担的义务。

报告也说，香港当局持续逮捕和起诉以和平方式对香港和中国中央政府表达政治诉求的人士，打压香港公民社会、媒体和异议人士。虽然香港的互联网准入仍广泛且普遍开放，但香港当局仍对参与网上政治言论的人进行刑事指控。

报告并特别提及了香港天主教荣休枢机主教陈日君被拘留、亲民主派媒体《苹果日报》创办人黎智英被起诉以及《立场新闻》被关停等事件。

美国国务卿布林肯也在一份声明中说：“中华人民共和国持续侵蚀香港的司法独立和法治。过去一年，中国大陆和香港当局进一步将异议定为刑事犯罪，损害了香港人民的人权和基本自由，并废除了承诺给这座城市的自治。”

布林肯并敦促北京当局恢复香港人受保护的权利和自由，释放那些被不正拘留或监禁的人，尊重香港的法治和人权。

针对美国国务院和布林肯的批评，港府星期六凌晨发出新闻稿，称美国《香港政策法报告》对香港落实经完善的选举制度和《香港国安法》，以及香港法治和人权等情况的描述是信口雌黄、污衊抹黑，表示强烈不满和坚决反对。

港府发言人称，港府维护国家主权、安全和发展利益，维护《香港国安法》的权威，并敦促美国立即停止不符合国际法和国际关系基本准则的行为，停止干涉香港事务和中国内政。

发言人称，自香港回归以来，香港人权一直受到《宪法》和《基本法》的坚实宪制保障。《香港国安法》也清楚订明香港维护国家安全应当尊重和保障人权。

但港府也称，有关权利和自由并非绝对，《公民权利和政治权利国际公约》也有所订明，可在有必要保障国家安全、公共安全、公共秩序或他人的权利和自由等情况下，依法限制部分权利和自由。