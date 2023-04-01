蔡英文飞抵危地马拉 将与危国总统会谈签署协议

台湾总统蔡英文星期五（3月31日）下午飞抵中美洲邦交国危地马拉进行访问。蔡英文将与危地马拉总统贾马特举行会谈，并签署双边协议。

综合台湾《联合报》和中央社报道，蔡英文结束了两天的过境美国行程后，于星期五下午2时飞抵危地马拉首都危地马拉市，并开展为期三天两夜的访问行程。台湾驻危地马拉大使曹立杰及危地马拉礼宾司长瓦加斯（David Vargas）登机迎接。

蔡英文下机后，危地马拉外长布卡罗（Mario Bucaro）陪同蔡英文走过红地毯，并接受礼兵迎接。

蔡英文一行抵达下榻酒店后，第一个行程是在酒店与危地马拉侨界代表、技术团同仁及役男茶叙，之后前往文化宫接受军礼欢迎仪式，与贾马特会谈并签署协议，贾马特将赠勋蔡英文并以国宴款宴。

蔡英文在与侨界代表会面时，称台湾走向世界的脚步不会停止，大家在危地马拉多贡献一分心力，台湾和世界的连结，就多往前一步。

她说，在国际局势的变化中，台湾也受到许多关注，包括俄乌战争以及疫情造成全球供应链重组，台湾对民主自由价值的坚持，还有蓬勃发展的半导体产业，都让台湾成为国际上亮眼的一颗星，每一个动作，全世界都在看。 过去三年，台湾和民主伙伴以及友邦在各领域，有更多的合作和突破。

蔡英文访团第二天行程将参访蒂卡尔（Tikal）国家公园，第三天参加齐玛德南戈医院赠交仪式后，离开危地马拉转往伯利兹访问。

结束了伯利兹的访问行程后，蔡英文回程将过境美国洛杉矶，并与美国众议院议长麦卡锡见面。