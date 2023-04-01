美媒：蔡英文在纽约与美众议院民主党领袖会面

一名知情人士透露，台湾总统蔡英文在过境美国纽约期间，已与美国众议院民主党非裔领袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）会面。

据彭博社引述知情人士报道，这场会面于星期四（3月30日）在纽约市举行。杰弗里斯是众议院少数党领袖，也是纽约市布鲁克林区的议员代表。

美国政治新闻网站“酒杯新闻”（Punchbowl News）星期五（31日）率先报道了这一消息。杰弗里斯办公室拒绝证实这次会面，白宫也没有立即回应评论请求。台湾总统府在一份声明中说，蔡英文过境美国期间会安排与美方友人进行交流，基于双方互信及默契，适时再行说明。

蔡英文是在出访中美洲邦交国期间过境美国。蔡英文出访行程结束后，还将过境美国洛杉矶，与美国众议院议长麦卡锡见面。北京方面强烈谴责蔡英文这趟行程，并表明若蔡英文与麦卡锡会面，将“坚决回击”。

不过，美方人士认为，北京的反应可能比早先担心的要温和。

几名知情人士透露，拜登政府正以前所未有的力度来淡化蔡英文本周过境美国的重要性，以避免中美关系进一步恶化。蔡英文在美国的行程已经缩减，除了被限制与媒体接触，蔡英文在过境洛杉矶期间，不太可能到里根图书馆发表演讲。这些活动被认为最可能激怒北京政府。

对此，台湾总统府发言人张惇涵反驳，蔡英文过境洛杉矶诸如演讲等活动皆属臆测，过境洛杉矶行程持续缜密安排中，基于双方默契与互信，在定案后将与各界说明。