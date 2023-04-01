中国体育总局副局长杜兆才被查 负责足球相关工作

负责足球相关工作的中国国家体育总局党组成员、副局长杜兆才落马。

中共中央纪委国家监委网站星期六（4月1日）发布杜兆才涉嫌严重违纪违法、正接受纪律审查和监察调查的消息。

杜兆才出生于1960年3月，曾是一名冰球运动员。2017年6月由田管中心主任出任局长助理，后担任中国足协党委书记。2018年10月升任体育总局副局长。

中国国家体育总局官网信息显示，杜兆才负责足球相关工作，对接国际足联、亚足联、国务院足球改革发展部际联席会议等，负责足球各级国家队训练、参赛及在国内举办各类赛事的申办、筹办等工作，以及青少年足球、群众足球工作；负责田径、游泳、花样游泳、跳水等夏季项目的训练、参赛及在国内举办各类赛事的筹办工作。指导足球协会，联系足球发展基金会；分管田径中心、游泳中心，指导田径协会工作等。

中国足坛反腐近期持续深入，国足前主帅李铁、足协主席陈戌源、曾任足协副主席的中国田径协会主席于洪臣等一批“重量级”人物相继被查。

中国国家体育总局局长高志丹在今年全国两会期间回应“三大球”相关问题时曾说，要以猛药去疴、重典治乱的决心，聚焦“三大球”工作中存在的突出问题，坚决打击、严厉惩处足球和其他领域的腐败和假赌黑问题。

中共政治局常委、中央纪委书记李希3月27日召开会议部署本届中共中央首轮巡视时，宣布将对国家体育总局开展机动巡视，强调深入查找、推动解决体育领域特别是足球领域腐败问题。