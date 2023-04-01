中国多省份召开大会对优化营商环境进行部署

中国全国两会（全国人大、政协年会）召开之后，中国多个省份召开大会，对优化营商环境进行部署。

据澎湃新闻星期六（4月1日）报道，3月全国两会结束后，江苏、海南、辽宁、吉林、河北、浙江等多地通过召开民营企业座谈会、实施专项行动等方式，对优化营商环境进行部署。

在上述优化营商环境大会中，多个省份“一把手”都强调了优化营商环境的重要性。江苏省委书记信长星在会上提出，营商环境直接影响企业信心、影响经营主体发展、影响发展质量。

辽宁全省优化营商环境建设大会上提到两个“充分”：充分认识优化营商环境对辽宁实现全面振兴新突破的极端重要性和现实紧迫性，充分认识优化营商环境是推动高质量发展的关键之举、是激发经营主体活力的迫切需要、是全省广大干部群众的共同意志。

辽宁省委书记郝鹏还特别表示：“破坏我们营商环境的人，就是破坏我们辽宁的振兴发展，就是破坏我们辽宁的未来，就是破坏我们辽宁人民的幸福生活。所以对这些问题，我们绝对要零容忍、不客气，该调整的调整，该撤职的撤职，该开除的开除。”

针对优化营商环境的具体举措，多省份都提到了如构建亲清政商关系、简政放权、提高服务质效等。

江苏提出，要坚持“五个环境建设”一体推进，政策环境着眼综合更优，市场环境着眼公平有序，政务环境着眼高效便利，法治环境着眼公正透明，人文环境着眼亲商安商。

辽宁则提出，要聚焦解决经营主体关切的突出问题。要在守信践诺上见真章，坚决做到“讲诚信、懂规矩、守纪律”，持续用力化解失信存量，遏制失信增量，切实解决历史遗留问题。