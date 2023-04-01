【视频】马英九湘潭老家祭祖 以长沙话念祭文一度哽咽落泪

台湾前总统马英九星期六（4月1日）早上与三名姐姐和一名妹妹一同回到湖南湘潭老家祭祖。马英九在为祖父的坟墓上香后以湖南话阅读祭文，自述这是他第一次到中国大陆祭祖探亲，内心非常感动。他在阅读祭文途中，一度哽咽落泪。

马英九（前）与四名姐妹在祖父的坟墓前上香后鞠躬。（马英九办公室）

祭文全文如下：

亲爱的立安公公：

您好！我是英九，您老人家的孙儿，爸爸鹤凌公的长子。今天我跟大姊以南、二姊乃西、三姊冰如、与小妹莉君在民国一百一十二年（2023年）的四月一日，清明节的前四天，一起来到湖南省湘潭县白石镇老家，向您祭拜致敬。

您在民国十六年（1927年）过世的时候，爸爸才七岁，姑姑五岁、叔叔两岁。他们在奶奶含辛茹苦的教养下，长大成人。爸爸一向爱乡爱国，民国三十三年对日抗战最艰苦的时刻，爸爸正在中央政治学校法政系读大学四年级，响应蒋委员长“十万青年十万军”的号召，毅然投笔从戎，加入抗日行列，编入青年军第204师。抗战胜利后复原，回到湖南。民国三十八年六月，爸爸带着奶奶、妈妈、与三位分别出生在四川与湖南的姊姊先到香港。三十九年七月，我在香港出生，他们第二年再到台湾，四十二年一月，小妹莉君在台北出生。现在我们兄弟姊妹五人的第三代，总共已经有三十八人。

过去这七十多年，我除了在美国求学就业七年外，都住在台湾，姊妹则散居在台湾、大陆或美国。我们都学有专长，现在都已经退休了。我们的子孙都能自爱自强。我在民国97年跟101年，两次当选中华民国总统，八年任内秉持您读书为善的家训，并努力做到清廉、勤政、爱民。更积极推动两岸和平发展，提出“和陆、亲美、友日”的大战略，让这个八年成为台湾与大陆隔海分治七十年来，最和平繁荣的阶段。

从小爸爸就告诉我们，公公您幼年失学，书读不多，但深明大义，中年创业有成，每年就以您经营事业营收的半数，来助学与济贫，而且亲自写下“黄金非宝书为宝，万事皆空善不空”的对联，挂在家乡善馆的大门上，以教子孙，并劝人读书为善。

民国七十四年（1985年）我在台湾出版哈佛大学博士论文的时候，特别把您的遗训印在专书的扉页上。爸爸看了，很感欣慰的说：他深深为“祖泽与孝思”（就是您的祖泽与我的孝思）所感动，特别再写下“为善读书不忘家训，立身行道勿忝所生”的对联，悬在我家的客厅，以教子孙。我并印制中英文马氏家训书签，与亲友、学生分享，这次也带来大陆送给大家。

亲爱的公公，这是我一生第一次来大陆祭祖与探亲，内心非常感动，您的遗训，使我们子女都懂得自爱自强，为善助人，尽忠职守。这是我们人生最宝贵的资产，取之不尽，用之不竭。请您在天之灵，保佑马家子孙永远实践您的家训，为人类贡献心力。

孙儿英九 孙女以南、乃西、冰如、莉君 谨拜