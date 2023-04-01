为方便马英九祭祖 湘潭县祖坟附近道路获翻新

台湾前总统马英九星期六（4月1日）到湖南湘潭县白石镇祭祖。有媒体报道称，为方便马英九祭祖，当地加建了临时木制道路，通往马家祖坟；马英九祖坟也已被列入当地文博单位名录。

综合澎湃新闻、网媒“香港01”等报道，马家祖坟和祖居所在分别为湘潭县茶恩寺镇和白石镇。通往马英九祖父坟墓的公路两侧，已安装新的金属护栏，并有一处可容纳约20辆车的水泥坪，停车后步行跨过环绕水田的一条小水渠，方可去到田中墓地。

为了方便马英九祭祖，田埂小路此前不到1公尺宽，现在用红色木板加宽了一小半。墓地四周也用红色木板加宽环铺，墓侧后方还铺了一个木板平台。

湘潭县白石镇村民对此均表示喜闻乐见。有当地居民发文说，“自己老家有条路烂了几十年，最近因为马英九要回乡祭祖，十天就翻新好了”，“当地群众现在感激马英九的到来”。

村民还称，道路早在3月17日已开始修，前几天完工。镇上人员也说，马英九到访当天将交通管制，未获许可媒体及外人不能进入。

据《齐鲁晚报》报道，白石镇当地村民说最近出现不少本地人及外地人到马家祖坟参观或拜祭，其中一人论辈份还是马英九的堂弟。报道称，马英九祖父马立安生前曾带头修建该处的古码头—寺门前义渡，现已成为湖南省的省级文物保护单位。

根据湘潭市基层“政务公开”网站提供的资讯显示，位于茶恩寺镇双阳村的马英九祖坟3月15日已正式公告列入当地文博单位名录。

湘潭市政府官网曾表示，该地为台湾政要马英九、宋楚瑜先生的故乡。而湖南省官网则有“在台湘籍人士简介”页面，介绍马英九、宋楚瑜、刘兆玄、黄幸强、黄曙光、黄珊珊、龙应台、琼瑶等人士。