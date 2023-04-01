台积电今起增设海外运营办公室

台积电从4月1日起增设海外运营办公室，负责监督管理台积电亚利桑那和日本厂。

综合台湾《经济日报》和中央社报道，台积电星期五（3月31日）在内部公告，为支持公司全球化扩张以及加速海外营运组织之效能，将自4月1日起增设海外营运办公室（Overseas Operations Office, OOO），由营运组织资深副总秦永沛、业务开发组织资深副总张晓强以及负责亚利桑那相关业务之企业策略办公室资深副总凯西迪（Rick Cassidy）共同领导。

其核心团队包括营运、品质暨可靠性、企业规划、资材管理、资讯技术、财务、法务及人力资源等各组织专业人员，共同加速整合海外营运之组织效能。

台积电说明，新设立的海外营运办公室将负责监督及管理TSMC Arizona Corporation（TSMC Arizona）和Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.（JASM）。

此外，台积电公告TSMC Arizona董事长由凯西迪担任，执行长由晶圆厂营运副总经理王英郎于原有职责外担任，总经理由TSMC Arizona资深副总经理哈里森（Brian Harrison）接任；JASM由晶圆厂营运副总经理廖永豪于原有职责外担任执行长，总经理由堀田祐一续任。