李强：要坚定不移推进政府党风廉政建设

中共中央政治局常委、国务院总理李强说，要坚定不移推进政府党风廉政建设，为推动高质量发展和全面建设社会主义现代化国家，开好局起好步提供坚强保障。

据新华社报道，中国国务院星期五（3月31日）在北京召开第一次廉政工作会议。

李强在会议上说，政府党风廉政建设是全面从严治党的重要组成部分。面向新时代新征程，面对新形势新任务，必须深入贯彻全面从严治党战略方针，坚定不移把政府党风廉政建设向纵深推进，提升政府公信力和执行力，真正取信于民、更好服务人民，努力建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。

李强称，今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是本届政府履行职责的第一年，政府党风廉政建设要实现新的进展。要锲而不舍落实中央八项规定精神，坚持纠“四风”与树新风并举，坚持勤俭办一切事业，推动作风建设常态化长效化。要一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化标本兼治、系统治理，严格防范和严肃查处重点领域腐败问题，坚决惩治群众身边的腐败和不正之风；要深入推进政府职能转变，通过改革压缩权力寻租空间、铲除滋生腐败的土壤，用制度刚性防止权力任性。

他还说，要坚决落实全面从严治党主体责任，严格廉洁自律，做到讲政治、守规矩，严律己、不谋私，勤作为、勇担当，营造风清气正、干事创业的良好环境。