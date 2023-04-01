特制：李显龙王沪宁30年前同框照的背后

李显龙总理星期五（3月31日）下午在北京与中国全国政协主席王沪宁会面时，提到了一张老照片。
这张发黄的照片中，站在最左边的是时任我国副总理李显龙，照片中穿着白衬衫与李显龙微笑交谈的，正是现任中国全国政协主席王沪宁。
当年的王沪宁是一脸书卷气的青年学者，正在复旦大学国际政治系任职，带领复旦辩论队到新加坡参加比赛，也就是当年风靡全新加坡，至今让人难忘的国际大专辩论会。
大咖云集的93大专辩论会
1993年新加坡开启首届国际大专辩论会，复旦大学派出豪华阵容，辩论队教练是现代中国哲学界的泰斗人物俞吾金。辩手包括后来当过中央电视台主持人的姜丰，成为复旦大学副教授、江苏卫视《最强大脑》主持人的蒋昌建，而顾问正是如今已跻身中共最高领导层的王沪宁。
这次比赛由中央电视台和当时的新加坡广播局联合主办，在中国全国范围播出。复旦辩论队在比赛中势如破竹，横扫千军，一举夺魁，在新中两地名声大噪。
值得一提的是，比赛的评审团也都是业界响当当的人物，包括如今已故的武侠小说大家金庸、儒学泰斗杜维明，新加坡知名学者郭振羽，新加坡著名律师许廷芳，还有已故的新加坡前东亚哲学研究所所长吴德耀教授。
这场比赛的规格有多高，影响力有多大？答案是：副总理在大决赛亲临现场观赛并担任颁奖嘉宾，这位嘉宾就是时任新加坡副总理李显龙。
从视频可以看到，当时年仅41岁的李显龙坐在嘉宾席上，当镜头停在他身上时，他微微点头，微笑致意。
正是因为这一场辩论会的机缘，让李显龙和王沪宁30年前就产生了交集，也让他们在30年后各自以国家领导人身份齐聚北京人民大会堂时，还能提起这段往昔。
群星璀璨的93国际大专辩论会过去三十年被中新媒体多次咀嚼回忆，但在这些反复的报道中，这张当年李显龙和王沪宁同框的老照片可以说是从来没有出现过。这可是李显龙本次访华前，才被找出来亮相的。
老照片中还有哪些人？
在照片里，除了李王两个最耀眼的主角外，站在李显龙旁边的是当年辩论赛节目监制朱亮亮，右一是剑桥大学辩论队辩手、英语系博士生孙学军，右三正是复旦大学辩论队教练、哲学系教授俞吾金，他已于2014年因病去世。右四则是比赛赞助商——新加坡知名品牌大华酱油第三代接班人白毅柏。
作为新加坡食品厂商联合会（SFMA）会长的白毅柏，也曾协助新加坡食品商出海中国，和北京食品中心、吉林食品中心等机构成立了姐妹会。今天的白毅柏，也早已不是当年青涩的模样，他是大华食品工业第三代掌门人，而且正在培养第四代接手家族生意。
上面说到的新加坡资深媒体人朱亮亮，她的女儿沈颖进入了政坛，目前担任国家发展部兼外交部高级政务部长，是这次陪同李显龙访问中国的部长之一。
王沪宁的赛后手记
当年在夺得辩论赛冠军后，王沪宁写下了长文《顾问手记—93新加坡辩论感想》。
王沪宁在手记中用很大篇幅提到对新加坡的印象，他对新加坡的建设和治理不吝赞美，称新加坡是一个“有许多美好回忆的地方”。
他惊叹“这20年中新加坡在经济上取得的成就”，称当时新建的樟宜机场宽大、富丽、电子化的程度，不亚于旧金山机场、纽约的肯尼迪机场或法国的戴高乐机场，上海的机场相比之下就逊色很多。
他也赞叹“新加坡的城市建设也是亚洲一流的……美观大方，很有气派。西方国家的一些旧城区，还不能与之相比”。
但他惋惜的表示，两次去新加坡，均是为了辩论，紧张的辩论使他们无暇顾及深入地考察和分析这个社会。
如今，大家都不会否认，经过多年的快速发展，中国许多城市都已经很“美观大气，很有气派”，而新加坡也没有停下进步的脚步。随着新中关系更上层楼，在李显龙本次访华中，两国关系升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”，大家将有更多互动，有更多机会去考察和了解对方的国家与社会。
后话：25后年的重聚
复旦大学辩论队和新加坡的这段缘分一直被传为佳话。2019年8月，时隔25年，在新加坡定居的复旦校友王嬿青的组织下，当年的辩论队成员和新加坡评审团成员重聚狮城，地点仍在当年辩论队下榻的文华酒店。
穿越四分之一个世纪后，大家齐聚一堂把酒言欢，回忆着峥嵘岁月，正应了新加坡词人梁文福写的一首新谣：“年少时候，谁没有梦...多年以后，又再相逢。人生的际遇千百种，但有知心长相重。”