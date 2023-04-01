特制：李显龙王沪宁30年前同框照的背后

李显龙总理星期五（3月31日）下午在北京与中国全国政协主席王沪宁会面时，提到了一张老照片。

这张发黄的照片中，站在最左边的是时任我国副总理李显龙，照片中穿着白衬衫与李显龙微笑交谈的，正是现任中国全国政协主席王沪宁。

当年的王沪宁是一脸书卷气的青年学者，正在复旦大学国际政治系任职，带领复旦辩论队到新加坡参加比赛，也就是当年风靡全新加坡，至今让人难忘的国际大专辩论会。

大咖云集的93大专辩论会



1993年新加坡开启首届国际大专辩论会，复旦大学派出豪华阵容，辩论队教练是现代中国哲学界的泰斗人物俞吾金。辩手包括后来当过中央电视台主持人的姜丰，成为复旦大学副教授、江苏卫视《最强大脑》主持人的蒋昌建，而顾问正是如今已跻身中共最高领导层的王沪宁。

复旦大学辩论队成员蒋昌建（左一）、严嘉（左二）、姜丰（右二）和季翔（右一）以及他们的教练俞吾金教授（左三）（互联网）

这次比赛由中央电视台和当时的新加坡广播局联合主办，在中国全国范围播出。复旦辩论队在比赛中势如破竹，横扫千军，一举夺魁，在新中两地名声大噪。

值得一提的是，比赛的评审团也都是业界响当当的人物，包括如今已故的武侠小说大家金庸、儒学泰斗杜维明，新加坡知名学者郭振羽，新加坡著名律师许廷芳，还有已故的新加坡前东亚哲学研究所所长吴德耀教授。

当年比赛评审团包括已故武侠小说大家金庸（右一）、儒学泰斗杜维明（右二），新加坡知名学者郭振羽（左一），新加坡著名律师许廷芳（左三），还有已故的新加坡前东亚哲学研究所所长吴德耀教授（左二）。（联合早报）

这场比赛的规格有多高，影响力有多大？答案是：副总理在大决赛亲临现场观赛并担任颁奖嘉宾，这位嘉宾就是时任新加坡副总理李显龙。

时任新加坡副总理的李显龙在辩论会大决赛上现场观赛并担任颁奖嘉宾（视频截图）

从视频可以看到，当时年仅41岁的李显龙坐在嘉宾席上，当镜头停在他身上时，他微微点头，微笑致意。

正是因为这一场辩论会的机缘，让李显龙和王沪宁30年前就产生了交集，也让他们在30年后各自以国家领导人身份齐聚北京人民大会堂时，还能提起这段往昔。

群星璀璨的93国际大专辩论会过去三十年被中新媒体多次咀嚼回忆，但在这些反复的报道中，这张当年李显龙和王沪宁同框的老照片可以说是从来没有出现过。这可是李显龙本次访华前，才被找出来亮相的。

老照片中还有哪些人？

在照片里，除了李王两个最耀眼的主角外，站在李显龙旁边的是当年辩论赛节目监制朱亮亮，右一是剑桥大学辩论队辩手、英语系博士生孙学军，右三正是复旦大学辩论队教练、哲学系教授俞吾金，他已于2014年因病去世。右四则是比赛赞助商——新加坡知名品牌大华酱油第三代接班人白毅柏。

作为新加坡食品厂商联合会（SFMA）会长的白毅柏，也曾协助新加坡食品商出海中国，和北京食品中心、吉林食品中心等机构成立了姐妹会。今天的白毅柏，也早已不是当年青涩的模样，他是大华食品工业第三代掌门人，而且正在培养第四代接手家族生意。

大华食品工业的第四代白承正（右）同父亲白毅柏。（《联合早报》档案照）

上面说到的新加坡资深媒体人朱亮亮，她的女儿沈颖进入了政坛，目前担任国家发展部兼外交部高级政务部长，是这次陪同李显龙访问中国的部长之一。

1993年辩论赛监制朱亮亮女儿沈颖是现任新加坡国家发展部兼外交部高级政务部长，也是此次陪同李显龙访华的部长之一。图为李显龙（前排右二）3月29日在广州与中共广东省委书记黄坤明（前排右一）会面，沈颖（左一）等部长也参加会面。（邝启聪摄）

王沪宁的赛后手记



当年在夺得辩论赛冠军后，王沪宁写下了长文《顾问手记—93新加坡辩论感想》。

王沪宁在手记中用很大篇幅提到对新加坡的印象，他对新加坡的建设和治理不吝赞美，称新加坡是一个“有许多美好回忆的地方”。

他惊叹“这20年中新加坡在经济上取得的成就”，称当时新建的樟宜机场宽大、富丽、电子化的程度，不亚于旧金山机场、纽约的肯尼迪机场或法国的戴高乐机场，上海的机场相比之下就逊色很多。

他也赞叹“新加坡的城市建设也是亚洲一流的……美观大方，很有气派。西方国家的一些旧城区，还不能与之相比”。

但他惋惜的表示，两次去新加坡，均是为了辩论，紧张的辩论使他们无暇顾及深入地考察和分析这个社会。

如今，大家都不会否认，经过多年的快速发展，中国许多城市都已经很“美观大气，很有气派”，而新加坡也没有停下进步的脚步。随着新中关系更上层楼，在李显龙本次访华中，两国关系升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”，大家将有更多互动，有更多机会去考察和了解对方的国家与社会。

后话：25后年的重聚

复旦大学辩论队和新加坡的这段缘分一直被传为佳话。2019年8月，时隔25年，在新加坡定居的复旦校友王嬿青的组织下，当年的辩论队成员和新加坡评审团成员重聚狮城，地点仍在当年辩论队下榻的文华酒店。

当年的辩论赛台前幕后成员与新加坡媒体人与朋友在新加坡聚首话当年。前排左起：朱亮亮、郭振羽教授与夫人罗伊菲、姜丰、许廷芳律师、张霭珠老师、林任君。后排左起：季翔、何小兰、李慧玲、严嘉、张谦、蒋昌建、陈术、王嬿青。（王嬿青提供）

93年辩论台上的四名辩手合影（左起）：姜丰、蒋昌建、季翔、严嘉，与学妹王嬿青（中）。（王嬿青提供）

穿越四分之一个世纪后，大家齐聚一堂把酒言欢，回忆着峥嵘岁月，正应了新加坡词人梁文福写的一首新谣：“年少时候，谁没有梦...多年以后，又再相逢。人生的际遇千百种，但有知心长相重。”