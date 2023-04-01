港律政司长：基本法23条与国安法部分罪不重叠 立法较为宽松

香港律政司长林定国说，《香港国安法》与基本法23条立法会有部分罪名重叠，也有部分不重叠，相关立法是宽松了一些。

综合香港电台和网媒“香港01”报道，林定国星期六（4月1日）接受电台节目《星期六问责》采访时说，23条立法有五条罪行在香港法例中没有涵盖，是宽松了一些。不过，如果23条立法罪行与《香港国安法》重叠了，就不需要做。他称，制订23条立法时，会平衡维护国家安全风险及尊重人权自由。

林定国说，相关法律的制定会研究并参考外地例子。他形容自己“不是先知”，只说会努力向目标迈进。

另外，针对港府修订《法律执业者条例》，要求海外律师来港参与涉及国家安全的案件，需取得行政长官发出的证明书。林定国说，其他司法管辖区也有海外律师专案认许制度，以新加坡为例，规则比香港更严谨，海外律师不得参与任何刑事及家事案件。他强调，虽然修例后，香港的专案认许制度比过往严谨，但相关规范并非无中生有，仍然比大部分司法管辖区宽松。

被问到海外律师会否因为忧虑参与诉讼存在不明朗因素而索性放弃赴港时，林定国表示，相信这种情况很难发生，海外律师如果有诚意参与案件，认为具客观基础提出申请，修例后的制度仍有实质机会让他来港，但强调任何机制都并非“包生仔”，不能要求申请肯定获批才作尝试。